Bad hombre del Jazz

Considerando que en el círculo del jazz decirle bad a un músico, lejos de ser una ofensa, refleja admiración y talento, entonces el baterista de jazz mexicano Antonio Sánchez es un Bad Hombre, un creador comprometido con su profesión, con la humanidad y con el desarrollo de la conciencia social a través del arte.

Ganador de cuatro premios Grammy Sánchez se presentó ayer en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte con su banda Migration como el colofón del Festival Internacional de Jazz 2019, donde incluyó en su repertorio los temas que componen su disco Lines in the sand y Bad Hombre.

“Nací y crecí en la Ciudad de México y me fui a Estados Unidos en 1993 a tratar de conseguir fama y fortuna; quería tocar con los mejores músicos del mundo, consagrarme allá y tuve una familia que siempre me apoyo y pude irme legalmente; no es fácil, me fui como estudiante y luego conseguí permisos de trabajo, la residencia y justo tres años antes de la elección de Donald Trump logré obtener la ciudadanía”, asevera el músico, quien se hiciera mundialmente famoso por tocar la banda sonora de Birdman, película del cineasta mexicano Francisco González Iñárritu.

Como mexicano naturalizado Sánchez afirma que no todos los inmigrantes son tan afortunados como él y que tampoco es sencillo radicar en el país del Norte alzando la voz con un mensaje de protesta, que más que político él considera humanitario.

“Es un planteamiento complejo no es fácil crear conciencia sobre lo difícil que es para los latinoamericanos, mexicanos subsistir y estar en lugares donde existe la violencia, Tenemos que estar consientes de que sin en algún momento tuviéramos que huir de nuestra a casa, de nuestro país como nos gustaría que nos trataran”, afirma el músico, quien es nieto del actor Ignacio López Tarso.

“Siento que se está erosionando una parte muy básica el ser humano que es sentir empatía por otros seres humanos”, comentó el jazzista, quien vino a Ciudad Juárez acompañado por su esposa Tana, quien es vocalista de su banda, una parte integral del proyecto y con quien además de la música y su su relación personal, tiene en común el ser inmigrante.

Antonio ha impartido clases magistrales en Europa, Japón, Norte y Sudamérica y en Ciudad Juárez. En sus planes está hacer espacio en su agenda una vez al año, de manera gratuita con jóvenes mexicanos, a manera de retribución por su fortuna como músico.

Con un agenda llena de trabajo, Sánchez y Migration van a Asia y a Europa con este mensaje, ya que para él el poder de la música, como un lenguaje universal es un instrumento de cambio.

“Los artistas somos una esponja sobre los acontecimiento mundiales, yo soy ávido consumidor de las noticias, leo mucho y tarto de saber que esta pasando porque es la única manera de que no te ven la cara de tonto y mi manera de procesarlo es a través de la como músico trato de que salga algo estéticamente hermoso que pueda comunicar otra cosa, tenga una mensaje agradable y positivo para la gente, aunque sea una canción de protesta que sea un mensaje de amor y de empatía que es lo que mas se necesita.