Bad Bunny y Anitta darán pelea en el Grammy

Ciudad de México.— Bad Bunny y Anitta siguen cautivando con su música latina, tanto así que están nominados en categorías principales del Grammy.

El puertorriqueño, de 28 años, compite por el premio a Álbum del Año por Un Verano Sin Ti, y se medirá con Easy on Me de Adele, Woman de Doja Cat, Bad Habit de Steve Lacy, About Damn Time de Lizzo y As It Was de Harry Styles.

PUBLICIDAD

Bad Bunny también destaca en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista por su canción "Moscow Mule", la cual se medirá junto a "Easy on Me" de Adele, "Woman" de Doja Cat, "Bad Habit" de Steve Lacy, "About Damn Time" de Lizzo y "As It Was" de Harry Styles.

Un Verano Sin Ti también se encuentra en la competencia a Mejor Álbum de Música Urbana junto con Trap Cake, Vol. 2 de Rauw Alejandro; Legendaddy, de Daddy Yankee; La 167 de Farruko y The Love & Sex Tape de Maluma.

Cabe recordar que, en las últimas ceremonias de la Academia de Grabación, Benito Ocasio Martínez (nombre real de Bad Bunny) se ha llevado el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por El Último Tour del Mundo y YHLQMDLG.

Por su parte, Anitta también destacó entre los latinoamericanos al buscar el premio a Mejor Nuevo Artista.

La artista brasileña, de 29 años, está en una lista que incluye al músico de ascendencia mexicana Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Månekskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg.

El Grammy y sus curiosidades

Casi la mitad de los nominados principales del año, anunciados por artistas como Olivia Rodrigo, John Legend, Machine Gun Kelly y Smokey Robinson, son mujeres y más de la mitad son personas de color, de acuerdo con la Academia de la Grabación.

"Esto me hace sentir muy orgulloso, pero también me hace consciente del hecho de que tenemos que mantener el trabajo que hemos hecho", dijo Harvey Mason Jr., director general de la Academia de la Grabación.

Beyoncé, la mujer más condecorada en la historia de los Grammy, con 28 premios, podría romper el récord del fallecido director húngaro-británico Georg Solti a la mayor cantidad de premios si gana cuatro gramófonos dorados en febrero. Solti, quien tiene 31 Grammy, ha mantenido el récord desde 1997.

Con información de AP