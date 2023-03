Bad Bunny viste playera de Juanga en entrevista

aEn vísperas de su próximo gran éxito como el primer artista latino en encabezar el festival Coachella, Bad Bunny fue entrevistado por Time donde no dudó en enaltecer sus orígenes latinos con una playera de Juan Gabriel.

Presumiendo su faceta como músico, actor, modelo estrella internacional, pero sobre todo la de Benito el puertoriqueño, el intérprete de "Me porto bonito" realizó una elegante sesión de fotos para la revista con diseños andróginos.

Benito insiste a lo largo de la entrevista en su deseo de mantener en alto la cultura latina y sobre todo la de su natal Puerto Rico, así que realizó la entrevista vistiendo una playera con la imagen del cantante mexicano, Juan Gabriel.

"Lo mejor de esta historia es que Bad Bunny llegó vestido la entrevista de la revista Time con una playera de Juan Gabriel. Benito, me caes muy bien", se lee en los comentarios de los fans en redes sociales.

El próximo 14 y 21 de abril, Bad Bunny será el artista principal en Coachella, escenario que representa un gran logro, sin embargo, el boricua la ve como una presentación más.

"¿Se supone que debo sentir algo? Sentí más presión en el Hiram Bithorn (Estadio en Puerto Rico) que en Coachella", dijo.

El conejo malo fue abordado también sobre algunos de sus escándalos más recientes, cuando aventó el celular de una fan y su supuesta relación con Kendall Jenner. Sobre el primero, comentó que quiere sus fans se acerquen tomando en cuenta que es una persona y no una estatua.

"Siempre digo que nunca le diré que no a alguien que se me acerca a saludar. Si vienes como si me fueras a robar, entonces sí, me molestará. ¿Por qué quieres una foto conmigo? ¿Porque soy la Estatua de la Libertad? Soy un humano. Saludame".

El rapero se negó a hablar de los rumores con la socialité, aunque dice que no importan las críticas sobre su música o sobre su vida. En diversas ocasiones la pareja se ha visto en citas intentando esconderse de los paparazzis, pero siguen sin hacer comentarios sobre su relación.

Dado estas polémicas y críticas a su música, afirma que no le importa lo que los internautas tengan qué decir.

"Cuando leo comentarios que dicen, 'Bad Bunny ahora no voy a escuchar tu música', está bien", dice. "No voy a hacer otra cosa para que te guste. Hay muchos artistas, y tal vez encuentres a alguien que te guste".

Bad Bunny insiste en que solo es un "chamaco", se coloca humilde ante sus logros, pero orgulloso cuando se trata de sus producciones, lo cierto es que su concierto en Coachella reunirá tanto público latino como estadounidense y será una presentación que marcará su generación.