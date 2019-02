Bach, por talento juarense

En los tiempos de Bach se juzgaba ‘El Arte de la Fuga’ como una producción tan docta y complicada que solamente los elegidos eran capaces de comprender. Nada más lejos de la verdad.

Para comprobarlo y vibrar hasta la medula con esta obra maestra de centellante viveza, la Orquesta de Cámara del INFAO y el violinista juarense Roberto Jurado te transportan hasta aquellos días del Barroco de Johann Sebastian Bach, en un concierto que se apetece vibrante.

El arte de la fuga es considerada una de las obras maestras de la historia de la música. Se trata de la composición más teórica del compositor germano, poco usual, por no decir insólita.

La Orquesta de Cámara del INFAO y Roberto Jurado Molinar tendrán como escenario

la Casa de la Cultura Colegio de Bachilleres de la zona Norte.

Este será el tercer concierto de la cuarta temporada de la orquesta. Jurado Molinar dará vida a algunas de las más icónicas obras del repertorio, con el acompañamiento de los 16 integrantes de la orquesta, quienes son universitarios pertenecientes a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), University of Texas at El Paso (UTEP), y University Of New Mexico (UNM).





PROGRAMA

Concierto de Brandeburgo No. 3 en Sol Mayor

l. Sin indicación de Tempo

ll. Adagio

lll. Allegro



Concierto para Violín, Orquesta y cembalo

en La menor

l. Sin indicación de Tempo

ll. Adagio

lll. Allegro assai



* Concierto para Violín, Orquesta

y cembalo en Mi Mayor

l. Allegro

ll. Adagio

lll. Allegro assai



* Concierto para dos Violines, Orquesta

y cembalo en Re menor

l. Vivace

ll. Largo, ma non tanto

lll. Allegro



Tome nota

• Sábado 23 de Febrero - 7:00 de la tarde

• Domingo 24 de Febrero - 12:00 del día

• Auditorio de la Casa de la Cultura del Colegio

de Bachilleres (Gimnasio del COBACH junto al

Parque Central Poniente), Ciudad Juárez

• Entrada General

• Donativo 100 pesos

• A la venta por WhatsApp: 656 265-4107 /

656 305-5789 y en el restaurante Lai Wah Yen, sucursal Campestre, que se encuentra ubicado en el Centro comercial Plaza del Carmen, Blvd. Gómez Morín #8235 y está abierto en horario de

servicio de 11:30 a.m. a 10:30 p.m.





Honor a Silvestre Revueltas

Para descubrir al gran Silvestre Revueltas como la pluma más arriesgada de su tiempo, subversivo por un lado, urbano, comprometido con la estética y nacionalista, sólo hay que asistir este 21 de febrero al Museo de Arte de Ciudad Juárez, para escucharlo a través del virtuosismo de Roberto Jurado.

Con el acompañamiento al piano del maestro cubano Yaliev Álvarez, el violinista juarense presenta un recital de cámara con obras cumbres en el repertorio, destacando las ‘Tres Piezas de Silvestre Revueltas’, siendo la primera ocasión que se interpretarán en la región.

La cita es la sala del Museo de Arte de Ciudad Juárez, a las 7:00 de la tarde del 21 de febrero. La entrada es libre. El recital está previsto para una hora con 15 minutos, incluido un breve intermedio.

‘Las Tres Piezas’ de Revueltas se publicaron después de su muerte en 1951 y no se sabe con exactitud cuando fueron escritas.

Un dato curioso es que se trata de la única obra que el duranguense escribió para violín como instrumento protagonista, siendo él un extraordinario ejecutante del instrumento. Es una obra con un lenguaje neoclásico y con tendencias folclóricas de México, que hace sin duda alguna una obra con complejidades técnicas.





Tome nota

Recital para

violín y piano

Roberto Jurado

y Yaliev Álvarez

Museo de Arte de

Ciudad Juárez

7 de la tarde

21 de febrero

Entrada libre