Azcárraga desmiente veto de Derbez en Televisa

Ciudad de México.— Emilio Azcárraga, presidente de grupo Televisa desmintió el supuesto veto a Eugenio Derbez y aseguró que lo que pasa en realidad es que el actor quiere los derechos de los personajes de la Familia P. Luche.

"Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo", escribió el empresario en su cuenta de Twitter Azcárraga junto a una imagen de Derbez personificando a Superportero.

PUBLICIDAD

Estas líneas se dan a un día de que Eugenio Derbez declarara que el veto de la empresa Televisa hacia él se desató por su participación en un video que pide revisar la obra del Tren Maya.

"Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista", fue la respuesta que Azcárraga posteó.

En una segunda parte del tuit, Azcárraga adjuntó el video donde durante el noticiero matutino con Paola Rojas brindaron un espacio para mostrar el clip en el que el actor participó junto a otros famosos y activistas mostrando su descontento por la construcción del Tren Maya.

"....y nuestra cobertura de Sélvame del Tren y te mando todo, todo lo que me sobra", aseguró Azcárraga, quien durante todos sus tuits usó las conocidas frases de los personajes de comedia que realizara Derbez.