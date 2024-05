Avril Lavigne regresa a la música ¡y sí es ella!

Ciudad de México.- Adiós, teoría de conspiración en línea. Bienvenida de regreso, Avril Lavigne.

Lavigne, la cantante canadiense cuyos éxitos como "Sk8er Boi" y "Complicated" la convirtieron en una estrella estable los primeros años del 2000, apareció en el podcast Call Her Daddy para promover un álbum de grandes éxitos que saldrá a la venta el próximo mes, una nueva gira y una presentación en Glastonbury, el festival de música más importante de Gran Bretaña.

Aunque aprovechó su participación en el podcast también para decir a los fans que está viva y que realmente es ella, que no fue reemplazada por una doble llamada Melissa Vandella después de "morir hace más de 20 años".

Durante buena parte de la trayectoria de Lavigne, esta extraña teoría de conspiración ha surgido ocasional, pero constante en internet, y la publicidad en torno a su nueva gira ha generado otra ronda de atención.

Muchos analistas en línea han rastreado el origen de esta teoría a Brasil, a un blog del 2011 que utiliza las letras de Lavigne y fotografías de la artista para argumentar que "Melissa" tomó el lugar de la cantante tras el éxito de su álbum debut Let Go.

Después de que un reporte en BuzzFeed News atrajo atención, apareció en resúmenes de teorías de conspiración en medios tradicionales, desde The Guardian hasta Rolling Stone y la cadena BBC. También tiene su propio artículo en Wikipedia.

Para ser claros: no hay pruebas de esta teoría de conspiración.

Soy yo

En el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper (ella misma un ícono de la década del 2020 quien dijo haber crecido escuchando la música de Lavigne) la cantante comentó que no creía que la teoría de conspiración fuera tan mala.

"Simplemente, me parece chistosa", expresó Lavigne. "Por un lado, todo el mundo dice, 'te ves exactamente igual, no has envejecido nadita'. Pero luego, otros dicen que hay una teoría de conspiración de que no soy yo".

Pero las cosas podrían ser peores, afirmó.

"Siento que tengo una buena (teoría). No creo que sea negativa. No es nada espeluznante", dijo.

"Avril, por favor", reviró Cooper, "esta teoría de conspiración es un poco espeluznante".

Lavigne no ha comentado mucho sobre la teoría de conspiración. En 2019, declaró a Entertainment Weekly que le "sorprende que la gente se lo crea. ¿A poco no es tan extraño?".

En el podcast, expresó un sentimiento similar.

"Obviamente soy yo", expresó. "Es tan tonto".

Paul McCartney no murió en un accidente automovilístico en los 60. Elvis definitivamente está muerto. Pero las teorías de conspiración, por más ridículas que sean, tienen una forma de alojarse en el subconsciente de las personas, lo que contribuye a su poder de permanencia pese a pruebas abrumadoras de lo contrario.

Ni siquiera Cooper pudo resistirse a hacer algunas preguntas de seguimiento.

"¿Por qué crees que la gente piensa eso?", le cuestionó.

"Creo que han hecho lo mismo con otros artistas", respondió Lavigne. "No soy la única. Creo que otras personas tienen eso".

"Siento que la tuya es realmente prominente", añadió Cooper.

"¿Como que creo que tú podrías creerlo?", le contestó Lavigne, al tiempo que ambas apenas podían aguantar la risa.

No obstante, Cooper hizo una última verificación de los hechos: "Entonces, tu nombre es Avril Lavigne".

Entre más risitas y una confirmación de su identidad, Lavigne exclamó: "¡Ya sabía que medio lo creías!".

Años por delante

Aunque Lavigne ya no está en el apogeo de su fama de principios del 2000, su música ha perdurado.

La letra de "Sk8er Boi" está grabada permanentemente en la memoria de muchos millennials.

El álbum de grandes éxitos será su primer disco desde Love Sux, en 2022. Su nuevo sencillo "Bulletproof", con el cantante de country Nate Smith, se estrenó en los American Country Music Awards.

Lavigne no sólo está "vivita y coleando", sino que asegura que su trayectoria aún no termina. En Call Her Daddy, dijo que además de su próxima gira, esperaba con ansias expandirse creativamente y convertir "Sk8er Boi" en una película.

"Ha pasado tanto tiempo, han transcurrido 22 años y siento que tengo otros 22 años por delante", afirmó.