Avivan Kim Kardashian y Odell Beckham Jr. rumores de romance

Ciudad de México.- Kim Kardashian y el futbolista Odell Beckham Jr. fueron vistos juntos y avivaron rumores de un romance cuando fueron vistos saliendo del mismo hotel en Las Vegas, después de acudir a una fiesta previa al Super Bowl LVIII, informó la revista People. De acuerdo a un asistente de la fiesta, organizada por Michael Rubin, la fundadora de Skims y el atleta, de 31 años, fueron vistos en una actitud bastante amistosa, pero, a diferencia de lo que muchos esperaban, pertenecían a un grupo más grande de invitados. "Estaban con Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Justin Bieber, Hailey Bieber, además de algunos otros amigos, pasándolo muy bien" afirmó. Al pasar el rato, la supuesta pareja (Odell y Kim) fue fotografiada en las cercanías del hotel The Wynn, en Sin City, por lo que se especula que se separaron del grupo desde ese momento. Por otra parte, el sitio TMZ liberó un video donde se puede ver a Kim, con una actitud cercana con Beckham Jr., mientras usan un elevador de la fiesta del evento deportivo. La modelo, de 43 años, vistió una blusa negra escotada, a juego con un pantalón café oscuro y un sombrero vaquero; mientras que el deportista llevó un pantalón y chamarra de cuero en tonalidades monocromáticas , todo a juego con unas botas de suela ancha. Michael Rubín declaró anteriormente que la empresaria y Beckham Jr. "son solo amigos", admitiendo que incluso los compañeros del futbolista se burlan de él por los rumores de un supuesto romance con Kardashian. Aunque aún no se ha confirmado el romance, asistentes declararon, al medio Entertainment Tonight, que cuando Odell se acercó a saludar a la familia de Kim, fue a la modelo a la única a la que saludo con un beso más confiado. "Odell abrazó a LaLa y Khloé y luego, cuando Kim se dirigió hacia ellas, Odell la abrazó y la besó en un lado de la cara cerca del cuello", confirmó la fuente.