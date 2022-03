Aventura salvaje

Después de haber protagonizada el trágico drama de ‘Imperdonable’, Sandra Bullock regresa para protagonizar ‘The Lost City’, una irreverente comedia romántica de aventuras junto a Channing Tatum y Brad Pitt y Daniel Radcliffe como antagonista.

Estrena en cines el 25 de marzo y mezcla romance y aventuras. No se basa en ninguna historia previa y su adelanto no sugiere nada demasiado novedoso, por el elenco despierta gran interés en la taquilla.

Sandra Bullock interpreta a la novelista romántica Loretta Sage, cuya vida está en piloto automático hasta que es secuestrada por un rico excéntrico (Daniel Radcliffe) que no quiere entender que sus publicaciones son un trabajo de ficción y pretende que ella lo guíe a una misteriosa ciudad perdida para llevarlo a un tesoro escondido enterrado en lo profundo de la jungla.

Pero la escritora no conoce el camino y ante su secuestro el modelo de las portadas de sus libros (Chaning Tatum) se embarcará en una misión para rescatarla, ayudado, en ocasiones, por un mercenario igualmente apuesto pero mucho más capaz (Brad Pitt, en un cameo). Y mientras Loretta y Alan intentan escapar juntos, saltan chispas, se lanzan puñetazos y se quitan cuidadosamente las sanguijuelas del pantano de su cuerpo desnudo.

“Eso es lo que es tan divertido: se pueden tomar configuraciones antiguas y hacerlas nuevas fácilmente. Y lo divertido de la narrativa femenina-masculina es que ahora podemos darle la vuelta porque ya no es ‘Este es el papel de la mujer’, ‘Este es el papel del hombre’. Podemos usar todo eso y crear una dinámica completamente nueva. Y eso es más o menos lo que hicimos”, explica Sandra Bullock.

“The Lost City” presenta muchos elementos de comedia romántica, y ese es un género del que ya no vemos tanto en la pantalla grande. Esta película sigue la tradición de “Romancing the Stone”, una aventura con elementos de comedia romántica. ¡Pero “Romancing the Stone” fue hace casi 40 años! Es sorprendente que a Hollywood le tome tanto tiempo extraer eso por más.

La esperanza es que el público todavía esté ansioso por ver a las estrellas de cine siendo estrellas de cine, y cuando Bullock, Tatum y Radcliffe bromearon entre sí durante la llamada de Zoom, su química en la pantalla fue evidente.

“Específicamente con esta película, espero que las personas estén en un lugar donde sientan que pueden ir al cine y disfrutarlo, porque esta es una película para invitar a tus amigos y animar que se presta a una gran comunidad. experiencia

La película está dirigida por los hermanos Adam y Aaron Nee con un guión de Dana Fox, quien anteriormente escribió comedias románticas como 'El día de la boda', 'Algo pasa en Las Vegas' y 'Todo incluido'.

The Lost City

1 hora y 52min

Comedia , Romántico , Acción

Dirigida por Aaron Nee , Adam Nee

Guion Oren Uziel , Dana Fox

Reparto Sandra Bullock , Channing Tatum , Daniel Radcliffe

Título original The Lost City