Autoridades catean residencia de Marilyn Manson en LA

Associated Press | Marilyn Manson en la 9na edición anual del concierto a beneficio "Home for the Holidays"

Los Ángeles— Autoridades catearon el lunes la residencia de Marilyn Manson después de que varias mujeres acusaron al cantante de abuso sexual y físico. La jefa adjunta del Departamento de Policía del condado de los Ángeles, informó que se ejecutó una orden de cateo en la residencia de Manson, cuyo nombre legal es Brian Hugh Warner. No dio a conocer más detalles. La policía del condado señaló en febrero pasado que sus detectives habían abierto una investigación contra Manson debido a reportes de violencia doméstica entre 2009 y 2011 en West Hollywood, donde vivía en ese entonces. No se identificó a las mujeres involucradas, pero varias han asegurado públicamente este año que fueron víctimas de abuso sexual, físico y emocional por parte de Manson en le época de los incidentes bajo investigación. Algunas de las mujeres han presentado demandas. El abogado de Manson, Howard E. King, se negó a comentar de inmediato. Manson ha rechazado las acusaciones en su contra. TMZ fue el primero en reportar sobre el cateo en la residencia de Manson. La exprometida del cantante de 52 años, la actriz de “Westworld” Evan Rachel Wood, identificó por primera vez a Manson como la persona que abusó de ella con una publicación en Instagram en febrero pasado. Manson describió las declaraciones de Wood como “una horrible distorsión de la realidad”. En mayo pasado, la actriz de “Game of Thrones” Esmé Bianco demandó a Manson ante una corte federal, acusándolo de abuso sexual, físico y emocional. Bianco asegura que Manson violó las leyes de tráfico de personas al llevarla desde Inglaterra a California para que participara en películas y videos musicales que nunca existieron. Manson privó a Bianco de alimento y sueño, la encerró en su habitación, la azotó, le infligió descargas eléctricas y amenazó con entrar en la habitación y violarla durante la noche, según la demanda. El abogado de Bianco dijo que su cliente ya se entrevistó con las autoridades. Además, una exasistente de Manson lo acusó en otra demanda de violencia sexual, agresión y acoso, asegurando que utilizó “su posición de poder, fama y conexiones para explotarla y victimizarla durante el tiempo en que trabajó para él". Manson se catapultó al estrellato a mediados de la década de 1990, conocido tanto por las controversias públicas como por éxitos como “The Beautiful People”.