Aún sufren los Jackson sin Michael

Ciudad de México— La muerte de Michael Jackson es una herida que aún sangra entre sus seres queridos.

La ausencia del intérprete de "Thriller", fallecido el 25 de junio de 2009 a los 50 años, se resiente, pero también los ataques y señalamientos que ensucian su memoria.

Por eso, La Toya Jackson, su hermana mayor, evita hablar de la polémica suscitada por el documental Leaving Neverland, estrenado la semana pasada en Sundance y en el cual dos hombres denuncian presuntos abusos sexuales del ídolo contra ambos.

"Hay días terribles, unos en los que sólo lloras, piensas en cosas y lo extrañas, sobre todo cuando estamos juntos como familia, porque él era parte de ella. Estar ahí es muy triste.

"Es algo que nos quitaron y que nunca nos van a devolver", compartió La Toya, en entrevista.

La cantante y productora prefiere enfocarse en lo bueno, en el cariño de los fans de su desaparecido hermano y en los homenajes y tributos como Forever King of Pop.

"El tiempo pasa tan rápido, y han pasado 10 años, pero parece un lapso tan corto.

"Estoy muy feliz y agradecida de que su legado se haya mantenido estos años, de que el mundo lo ame y la gente lo abrace y quiera ver todo aquello que esté relacionado con él. Es un sentimiento increíble", expresó.

A casi una década del fallecimiento del llamado "Rey del Pop", adelantó que el aniversario luctuoso será algo discreto.

"Hasta el momento no hay nada, lo queremos mantener en privado. ¡Puede que haya algo, no lo sé!", añadió.

La empresaria, de 62 años, vino a México para promover Forever, un espectáculo en homenaje a su hermano que se presentará del 13 al 24 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1.

Aseguró que Michael deseaba hacer un cambio en el mundo y que la música fue la herramienta que utilizó para intentarlo.

"Era una persona muy humilde y quería ser recordado como alguien que hizo un bien para la gente, pero hacer algo que siempre tuvieran presente.

"Pero también creo que es muy padre que lo recuerden, que lo amen, y que aunque ya no esté con nosotros, lo veamos cada día que escuchamos su música o miremos una fotografía. Todo eso hace que su pérdida sea más fácil para mí y mi familia".

Con 25 artistas en escena, entre cantantes, músicos, bailarines y acróbatas, el show recorre el repertorio de Michael y cuenta con el aval de los Jackson.

"Todos los que han visto el show lo amaron, lo abrazaron y disfrutaron. Les gusta el mensaje porque es distinto, envuelve todo y eso es maravilloso".

"Me atrajo mucho cuando lo vi porque hubo momentos donde sudaba, otros felices y también algunos donde lloré porque te trae recuerdos", dijo La Toya.

Adelantó que hay pláticas para lanzar material musical de su hermano, pese a que no precisó fechas ni formatos.

Forever. The Best Show About the King of Pop se ha presentado en España, Francia y Puerto Rico. Tras su temporada en la Ciudad de México tendrá una gira por otros puntos de la República y países de Latinoamérica como Argentina.