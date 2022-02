Aterrizan Bruno Mars y Anderson .Paak en Fortnite

Ciudad de México— Bruno Mars y Anderson .Paak, conocidos como Silk Sonic, formarán parte de la Serie de ídolos de Fortnite, al convertirse en 'skins' a la venta, por tiempo limitado, en la tienda de objetos del popular battle royale, a partir del 11 de febrero.

Para celebrar la llegada del dúo de R&B nominado a los Grammy, Fortnite habilitará la Radio de ídolos, en donde los jugadores podrán escuchar canciones de Silk Sonic, Bruno Mars y de Anderson .Paak, en sus facetas de solistas. La estación será conducida por "Bootsy" Collins, el bajista y cantante estadounidense de funk.

Las skins o trajes de Bruno Mars y Anderson .Paak estarán disponibles en el conjunto Silk Sonic, que incluye accesorios basados en cada miembro del dúo, como el pico/mochila Cetro Clamoroso, un micrófono de Bruno Mars.

Además, al comprar el gesto "Libertad sobre ruedas", los gamers podrán celebrar sus victorias al ritmo de "Do a lil' spin, do it again", inspirada en la canción "Skate".

Junto a Anderson .Paak llegarán el accesorio mochilero Redoble retumbante y el pico Timbales tronadores.

Tanto el traje de Bruno Mars como el de Anderson .Paak incluirán estilos alternativos, además del predeterminado.

Y para motivarse antes de descender a la isla en cada partida, los gamers podrán conseguir el tema de la sala "Somebody This Fly" o el gesto Leave the Door Open, que regresa a Fortnite.

Esta colaboración musical no sólo incluirá las skins y los accesorios cosméticos. Epic Games también prepara la Copa Silk Sonic de dúos, que ocurrirá el lunes 7 de febrero. Al participar, los jugadores podrán desbloquear los trajes de Bruno Mars y Anderson .Paak, el pico/accesorio mochilero Cetro clamoroso y el accesorio mochilero Redoble retumbante antes de que lleguen a la tienda de objetos.

Al obtener ocho puntos en esta competencia en línea, también desbloquearán el grafiti Silk Sonic.

Para participar, los jugadores deberán tener la autenticación de dos pasos habilitada en su cuenta de Epic y que su cuenta sea de nivel 50 o superior, que podrán verificar en la pestaña "Carrera", dentro de Fortnite.