Aterriza de emergencia el avión de Karol G

Ciudad de México.- Bomberos y cuerpos de auxilio acudieron al aeropuerto al presentarse humo en la cabina en el jet privado de Karol G.

La colombiana Karol G vivió momentos de angustia al ser notificada por el piloto de su jet privado que había humo en la cabina y hacer un aterrizaje de emergencia el jueves.

De acuerdo al medio local ABC7, el avión aterrizó en el aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles alrededor de las 21:00 horas, tras el reporte de humo.

El jet de Karol G que transportaba 16 personas, despegó del aeropuerto Hollywood Burbank y tuvo que dar media vuelta cuando el piloto reportó un problema en el aire.

La "bichota" fue captada abrazando a sus compañeros en la pista de aterrizaje después de su salida del avión en emergencia, el cual, fue recibido por vehículos auxiliares del aeropuerto al momento del embarque.

Hasta el momento no hay reporte de heridos y no se ha revelado el origen del humo.

Ni la cantante o su equipo de representantes se ha pronunciado al respecto sobre el incidente del jet, el cual está decorado con un corazón de alambre de púas que la colombiana lleva tatuado en su brazo izquierdo.

"La gente no sabe que este tatuaje es el que abre mi próximo álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas comienzan desde aquí. El tatuaje representa un momento en mi vida en el que. Me cuestioné mucho. Me fortalecí y debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina", aseguró.

La estrella del género urbano está dando shows en Latinoamérica por su gira Mañana Será Bonito, su próxima aparición será este viernes en Guatemala.

Karol ganó su primer Grammy el mes pasado en la categoría a mejor álbum de música urbana por su disco homónimo 'Mañana Será Bonito'.

"Esta es mi primera vez en los Grammy y esta es la primera vez que tengo mi propio Grammy. Estoy súper feliz, estoy súper nerviosa, estoy súper emocionada de estar frente a tantas leyendas a las que admiro y respeto", dijo al aceptar el premio.