Aspiran leyendas musicales al Grammy

Ciudad de México.- Beatles, Stones, Dylan, Bowie, Springsteen... Pocas veces una fiesta puede reunir a tantas leyendas e invitados que escribieron páginas de oro en la música moderna.

Los mencionados son algunos de los que figuran en la contienda de la edición 66 del Grammy, que se entregará dentro de una semana en la Crypto.com Arena, en Los Ángeles, y más allá de los favoritos para llevarse varias estatuillas, como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Jon Batiste o Miley Cyrus, llama la atención que este año compitan casi una docena de estrellas que irrumpieron hace décadas, lo cual no es nada usual, sobre todo porque algunos de ellos fallecieron hace mucho.

Estas son las leyendas de la música que, al menos con sus respectivas nominaciones, son reconocidas por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

'ANGRY'

THE ROLLING STONES

Nominaciones: 12

Grammy: 3

Compuesta por los octogenarios Mick Jagger y Keith Richards junto con el productor Andrew Watt, tiene todo para ganar el gramófono dorado.

Los otros competidores:

- "Ballad of a Homeschooled Girl" Olivia Rodrigo

- "Emotion Sickness" Queens of the Stone Age

- "Not Strong Enough" Boygenius

- "Rescued" Foo Fighters

MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL TRADICIONAL

'ONLY THE STRONG SURVIVE'

BRUCE SPRINGSTEEN

51

20

"El Jefe", de 74 años, no necesita presentación. Su talento, carisma y personalidad lo convierten en el más firme candidato a ganar con su disco 21.

- To Steve With Love Liz Callaway

- Pieces of Treasure Rickie Lee Jones

- Bewitched Laufey

- Holidays Around the World Pentatonix

- Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), vol. 3 varios

MEJOR ÁLBUM FOLK

'JONI MITCHELL AT NEWPORT' (LIVE)

JONI MITCHELL

18

9

'SEVEN PSALMS'

PAUL SIMON

36

16

La icónica cantautora canadiense, de 80 años, y el mítico músico estadounidense, de 82, siguen haciendo historia y le dan más lustre a esta categoría.

- Traveling Wildfire Dom Flemons

- I Only See the Moon The Milk Carton Kids

- Celebrants Nickel Creek

- Jubilee Old Crow Medicina Show

- Folkocracy Rufus Wainwright

MEJOR ÁLBUM HISTÓRICO

'FRAGMENTS-TIME OUT OF MIND SESSIONS (1996-1997): THE BOOTLEG SERIES', VOL. 17

BOB DYLAN

38

10

'WORDS & MUSIC, MAY 1965' DELUXE EDITION

LOU REED

2

1

Dylan, de 82 años, genio incomparable del folk rock en EU, parte como aspirante a cosechar un premio más contra el desaparecido Reed y compañía.

- The Moaninest Moan of Them All: The Jazz Saxophone of Loren McMurray, 1920-1922 varios

- Playing for the Man at the Door: Field Recordings from the Collection of Mack McCormick, 1958-1971 varios

- Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos varios

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

'72 SEASONS'

METALLICA

21

8

Con prácticamente todo dicho en el campo del metal, se puede apostar que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo no se vayan de vacío.

- But Here We Are Foo Fighters

- Starcatcher Greta Van Fleet

- This Is Why Paramore

- In Times New Roman Queens of the Stone Age

MEJOR INTERPRETACIÓN METALERA

'72 SEASONS'

- "Bad Man" Disturbed

- "Phantom of the Opera" Ghost

- "Hive Mind" Slipknot

- "Jaded" Spiritbox

MEJOR INTERPRETACIÓN ROCKERA

'LUX ÆTERNA'

- "Sculptures of Anything Goes" Arctic Monkeys

- "More Than a Love Song" Black Pumas

- "Not Strong Enough" Boygenius

- "Rescued" Foo Fighters

MEJOR VIDEO MUSICAL

'I'M ONLY SLEEPING'

THE BEATLES

23

7

Curioso contraste entre los Fab Four y sus competidores, forjados en pleno siglo 21. Su video, en animación, recrea un tema de su clásico Revolver (1966).

- "In Your Love" Tyler Childers

- "What Was I Made For?" Billie Eilish

- "Count Me Out" Kendrick Lamar

- "Rush" Troye Sivan

MEJOR PELÍCULA MUSICAL

'MOONAGE DAYDREAM'

DAVID BOWIE

19

5

'DEAR MAMA'

TUPAC SHAKUR

'I AM EVERYTHING'

LITTLE RICHARD

Tres genios de distintos ámbitos y épocas, Richard, Bowie y Shakur, aspiran a ganar un premio póstumo contra dos de las nuevas estrellas de la música.

- How I'm Feeling Now Lewis Capaldi

- Live From Paris. The Big Steppers Tour Kendrick Lamar