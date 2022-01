Así luciría Tom Cruise como una variante de Tony Stark

Ciudad de México.- Uno de los rumores más comentados del Universo Cinematográfico de Marvel es que Tom Cruise estuvo cerca de interpretar a Tony Stark, y aunque sabemos que ese papel quedó en muy buenas manos con Robert Downey Jr., parece que existe una posibilidad de ver a Cruise como el superhéroe genio, millonario, playboy y filántropo.

Desde la década de 1990 se comentó que Cruise estaba interesado en el comentado papel, y aunque no estaba destinado a convertirse en Iron Man, ahora han surgido rumores de que lo veremos como una variante de Stark en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Y ante el crecimiento de ese rumor, tenemos que el artista digital conocido como spdrmnkyxxiii en Instagram publicó recientemente una imagen donde nos muestra cómo luciría Tom Cruise como variante de Tony Stark / Iron Man, y pueden verlo a continuación:

Si no siguen las películas del MCU y se están preguntando cómo es posible que ocurra algo así, deben saber que en Spider-Man: No Way Home vemos que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) causa una fractura en el multiverso al intentar ayudar a Peter Parker (Tom Holland), y en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura lo veremos tratando de solucionar el problema y se espera que lo veamos lidiando con variantes de héroes y villanos.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es dirigida por Sam Raimi con guión de Jade Halley Bartlett y Michael Waldron, y es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez. La película está programada para estrenarse en cines el 6 de mayo de 2022.