Así fue el emotivo reencuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas

¿Cómo fue el reencuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas?

En la vida real esta relación supuso uno de los escándalos más grandes de LuisMi, pues él negó su paternidad durante mucho tiempo.

Por eso en esta nota te contaremos todo sobre el reencuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas y cómo es actualmente su relación, informó el portal Actitudfem.

¿Quién es Michelle Salas, la hija de Luis Miguel?

Desde 1988 comenzaron a circular rumores de que Luis Miguel había tenido un romance con Stephanie Salas, la hija de Sylvia Pasquel y el entonces músico Micky Salas.

De esa breve relación nació una niña, el 13 de junio de 1989. Luis Miguel se negó a darle su apellido, por lo que la pequeña fue bautizada como Michelle Salas.

De hecho, en la primera temporada de la serie de Netflix, se explica que Luis Miguel se negó a conocer a la niña durante varios años.

Sin embargo, en la vida real, y de acuerdo a la propia Michelle Salas, Luis Miguel sí la visitó en repetidas ocasiones hasta que cumplió seis años.

Aunque el cantante siempre mantuvo oculta la relación con su hija. Tanto así que en una entrevista en vivo con Verónica Castro, en la que la conductora le preguntó directamente si Michelle era su hija, él lo negó rotundamente.

A partir de entonces la relación se fracturó y pasarían años antes de que padre e hija retomaran contacto.

Michelle Salas reveló toda la verdad

En 2005, fue la propia Michelle quien ya con 16 años reveló en una entrevista que, efectivamente era hija de Luis Miguel.

"Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo que me dé cinco minutos para que me explique sus razones.

Que me diga que pasó y ya".

Esta declaración obligó a Stephanie Salas a aceptar públicamente que El Sol era el verdadero padre de su hija.

Después de la entrevista de Michelle, y tras el nacimiento de Miguelito, su primer hijo con Aracely Arámbula, Luis Miguel le pidió a su entonces representante, Alejandro Asensi que comenzara los trámites para reconocer legalmente a su hija.

De hecho, se dice que Aracely fue una de las más interesadas en que El Sol recuperara contacto con su hija.

Así, en 2008 y después de años de ni siquiera hablarse, padre e hija se reunieron una vez más. Y en 2009 Luis Miguel finalmente quedó ante la ley como el padre biológico de Michelle Salas.

A partir de entonces, ambos lucharon por recuperar el tiempo perdido. Michelle se mudó a la casa de su papá en Los Ángeles para convivir con él y con sus hermanos.

Pero solo unos meses después, salió a la luz que Michelle estaba involucrada sentimentalmente con Asensi, quien además de ser manager y amigo de Luis Miguel, era más de 20 años mayor que la hija del cantante.

Luis Miguel se opuso al noviazgo, lo cual volvió a fracturar al relación con Michelle, pues para poner fin al romance él decidió enviar a su hija a estudiar al extranjero (como en las telenovelas).

Y en cuanto a Asensi, fue despedido y hasta investigado por abusar de la confianza de Luis Miguel.

¿Cómo es la relación de Luis Miguel y Michelle Salas actualmente?

Después del escándalo con Asensi, Michelle poco a poco fue recuperando la confianza y cariño de su papá, pero las tensiones volverían a explotar en 2018, precisamente con el estreno de la primera temporada de Luis Miguel: la serie.

Y es que Michelle no quedó NADA contenta con la manera en que la producción había retratado a su mamá, Stephanie Salas, a quien se le tacha de infiel, promiscua y entrometida.

Además se revela que la propia Michelle fue producto de una noche de pasión inducida por el alcohol.

Fuentes cercanas a ella revelaron que Michelle incluso llamó a Luis Miguel para reclamarle la imagen que había creado de su mamá, cuando ella fue quien la sacó adelante mientras que él "fue demasiado cobarde" para hacerse cargo de ella.

Tres años han pasado desde entonces y no parece que la relación entre padre e hija haya sanado, ni que lo hará pronto.

¿Quién es Michelle Salas en Luis Miguel la serie?

En la serie de Netflix, la hija de El Sol de México es interpretada por la joven actriz, modelo y cantante argentina Macarena Achaga, de 29 años, quien hizo su debut en la televisión mexicana en la serie Miss XV.

La versión infantil de Michelle será interpretada por la pequeña actriz Valeria Sais.