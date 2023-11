Aseguran que Luis Miguel ya pagó y quiere ver a sus hijos

Ciudad de México.- Luis Miguel ha estado en toda la disposición de convivir con sus hijos pequeños, Miguel y Daniel, pese a rumores y especulaciones en otro sentido, y prueba de ello es que incluso fueron invitados a la boda de su media hermana, Michelle Salas, pero Aracely Arámbula, su madre, no les permitió viajar a Italia.

Así lo explicó Raquel Aguirre, abogada independiente y representante legal de "El Sol" en el caso del pago de la pensión alimenticia pendiente, y que, según Arámbula, había dejado de cumplir desde años atrás.

"No los ha visto, y es meterme un poquito a la vida privada de mi cliente, a quien le gustaría que se supiera lo menos posible. Lo que sí te digo es que incluso a la boda de Michelle (Salas), hija de Luis Miguel, media hermana de ellos, estuvieron invitados y Aracely se negó.

"La disposición de Luis Miguel, desde luego, sí es ver a sus hijos, y eso es parte de lo que se pretende acordar, de poder existir una plática con ellos, y eso es lo que se analizará al respecto, porque en el convenio que en un momento se firmó, consta que él los puede ver (y no ha sucedido)", afirmó Aguirre, en entrevista.

Aunque hace años la actriz de La Madrastra dio a entender que el intérprete de "La Incondicional" no cumplía con su responsabilidad como padre, pues sería deudor, y que no había mostrado interés por sus retoños, la abogada descartó esa versión.

Resaltó incluso que los pagos periódicos se habían realizado en tiempo y forma, pero que, a partir del 2019, la cuenta bancaria donde se efectuaban los depósitos figuró como inactiva, y eso generó la controversia ya hecha pública.

"Hace 10 meses se ha estado intentando buscar a Aracely y a su equipo de abogados con el fin de tener pláticas para resolver esto, y sí me gustaría hacerlo muy puntual, porque el problema es sobre los niños, (la ley) protege a los niños, y debe aparecer Aracely para que reciba el dinero que es para ellos.

"Lo que se busca es el bien superior de estos hijos. Lo que a nosotros nos parece extraño es que si todo esto es por el bien de ellos, si el dinero ya está, ¿por qué no los ha cobrado? Si ya existe esta denuncia, si ya está en el juzgado, ¿por qué no se ha cobrado?", especificó Aguirre, cofundadora de La Cana.

Aclaró que el depósito hecho, y aún considerado en adeudo, fue por alrededor de 25 millones de pesos.

Por el tipo de cambio, el monto en pesos es variable, y el total pagado por el ídolo (aún no retirado de la cuenta de depósito) es de 714 mil dólares por cada hijo, además de un pago de un año y medio por adelantado a partir del último octubre.

"Luis Miguel ha estado pagando lo que se estipuló cuando acordaron la separación. Me atrevería a decir que son alrededor de 50 millones de pesos. A partir del 2019, tengo entendido que la cuenta ha estado inactiva, en donde se había acordado establecer las transferencias.

"Hace algunos meses se empieza a buscar a Aracely, para ponerse de acuerdo. La intención de Luis Miguel nunca ha sido dejar de darles dinero ni mucho menos. Tiene interés de verlos, de hacer sus visitas. En el convenio (que se firmó en su momento), él pensaba que no se llegaría a instancias judiciales, pero ya escaló, y es su interés que los documentos estén presentes para que no exista riesgo de lo que se entregó o no", precisó Aguirre.

Como Arámbula hizo la denuncia penal en una estancia judicial en materia familiar, porque existía una solicitud para que los niños dispongan de pasaporte y el pago de cuestiones alimenticias, ambos desahogaron pruebas.

"Ella tiene a los menores bajo su custodia y lo que se pretende es que ellos vayan a estudiar al extranjero, por eso el trámite de los pasaportes. Cuando son menores de edad, tiene que existir el consentimiento de ambos padres para hacer uso del pasaporte. Luis Miguel en ningún momento se negó, e incluso cuando estaba de gira presentó los pasaportes; al contrario, (el problema) ha sido de verlos, de tener visitas", insistió.

Acerca de estas declaraciones, fue solicitada la versión de Aracely Arámbula por medio de su hermano Leonardo y su publicista, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.