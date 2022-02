Asegura Adame que niña le intentó robar la cartera

Ciudad de México.— Luego de que se hiciera viral una pelea callejera de Alfredo Adame por un altercado vial, el actor asegura que la pequeña niña que aparece en el video quería robar su cartera.

"El cuate me atropelló con su camioneta antes, es lo que ustedes no han visto, por eso tengo el pantalón todo roto. El cuate me arrolló con su camioneta. Esa fue la primera, hay una tentativa de homicidio. Después, robo con violencia. Después, lesiones, injurias y amenazas. Después, le pegaron a un anciano de 63 años”

"Pero hay un asunto que es el más terrible de todos, el asunto de que hay una menor involucrada. La niña, cuando dice que me había picado la cola, pues no, lo que está haciendo esta niña, lo que hacen estos es que en el momento… el cuate se fue y se metió a mi coche por el lado del copiloto, estaba la ventana abierta, se metió hasta casi las rodillas y se robó el celular. Y la niña lo que quería era agarrarme la cartera”.

El también conductor explicó los verdaderos motivos por los que no pudo utilizar sus amplios conocimientos dentro de las artes marciales en contra de sus agresores.

"Para empezar, la persona que… los luchadores, los boxeadores, los artemarcialistas o practicantes de las artes marciales, son considerados por la ley o contemplados como un arma blanca. Segunda, en caso de que lo sangro, le rompo un brazo o algo así es un agravante terrible, y te puedes ir al bote quince años”.

Finalmente, esto opinó de quienes creen que su carrera ha sido trastocada por sus recientes escándalos.

"Mi carrera no ha sido trastocada, yo sigo siendo solicitado por muchas personas, por muchos productores. Mi imagen no ha sido trastocada”.