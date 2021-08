Artista de corazón, no de oficio

Nueva York— ‘Mr. Corman’, Joseph Gordon-Levitt mira hacia adentro y se pregunta "¿qué pasaría si?"…Para su nueva serie de comedia en Apple TV +, Gordon-Levitt se imagina cómo podría haber sido su vida si no hubiera tenido tanta suerte. "Es probablemente la cosa más egoísta que he hecho".

Joseph Gordon-Levitt es el primero en admitir que le ha ido bastante bien. Ha tenido una carrera tremendamente exitosa en escenarios y pantallas que abarca más de tres décadas. Canta, baila, escribe y dirige, y hace un cover decente de Nirvana. Tiene esposa y dos hijos y casi no parece envejecer.

Pero en su nueva serie de comedia dramática, “Mr. Corman", juega con la idea de "¿qué pasaría si?"

"Tengo mucha suerte de ser yo", dijo Gordon-Levitt, quien crea, dirige y protagoniza la nueva serie que se estrena el 6 de agosto en Apple TV +. "Mucha gente trabaja muy duro y no ha cosechado mis recompensas".

Ansiedades y sueños cumplidos

Ahora, a los 40 años, parece decidido a reflexionar sobre esa suerte, para hacer un balance de sus propios logros, sus propias ansiedades e incluso sus propios sueños incumplidos (que sí existen). Es el proyecto más personal de su carrera, dijo, "la culminación de todo lo que aprendí en mi vida sobre hacer arte y contar historias".

La serie de 10 episodios, que sigue las luchas de su alter ego en pantalla con la edad adulta y la decepción, más que el viaje de un héroe impulsado por la trama, es una exploración de la psique de su personaje y, por extensión, de la suya propia. Al igual que Gordon-Levitt, su personaje, Josh Corman, abriga la ambición incumplida de convertirse en una estrella de rock (el propio Gordon-Levitt canta y toca la guitarra). A diferencia de Gordon-Levitt, Josh hasta ahora no ha logrado sus sueños, ya que renunció a la música para convertirse en maestro de quinto grado en una escuela pública.

Sin aliento

Josh tampoco ha podido tener éxito de otras formas. Después de que su prometida lo deja, termina viviendo con su compañero de secundaria, Víctor (Arturo Castro). Y Josh tiene otro compañero, cuya presencia se esfuerza por resaltar una ansiedad profundamente arraigada que ocasionalmente lo deja en pánico y sin aliento.

Si bien algunos aspectos de la vida de Josh son desviaciones drásticas de la de su creador (para empezar, Gordon-Levitt ha estado casado durante seis años y tuvo dos padres que lo apoyaron), las luchas de salud mental del personaje no fueron difíciles de canalizar para Gordon-Levitt. Reconoció que, si bien no tiene un trastorno de ansiedad clínica, a menudo lucha con "mi cerebro dando vueltas en círculos, sintiéndome mal conmigo mismo".

¿Destino o coincidencia?

En otras palabras, no es casualidad que Josh Corman y Joseph Gordon tengan nombres que suenan tan similares.

"Cuando interpreto a Josh, no tengo que pensar en qué hacer", dijo en una videollamada reciente desde Nueva Zelanda, donde había estado viviendo con su familia desde octubre. "Sé qué hacer."

Como su personaje en “Mr. Corman”, Gordon-Levitt creció en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Pero sus líneas de tiempo rápidamente divergen desde allí. Gordon-

De estrella infantil a la madurez como actor

De estrella infantil a la madurez

Levitt era una estrella infantil, habiendo conseguido casi dos docenas de películas y papeles en televisión antes de su gran oportunidad en la serie "3rd Rock from the Sun” (conocida en Hispanoamérica como “La tercera roca del sol”) en 1996. Entre ellos, interpretó a un huérfano cuyas oraciones ayudan a su equipo favorito a ganar en la película de Disney de 1994 "Angels in the Outfield".

Pero desde entonces no estaba interesado solo en estar frente a la cámara. En los sets, estaba intrigado por lo que estaban haciendo todos los miembros del equipo.

Sus colaboradores se encuentran entre los mayores pesos pesados de Hollywood: Steven Spielberg, Oliver Stone, Robert Zemeckis. Agregó a Aaron Sorkin a la lista el año pasado al interpretar al joven fiscal en conflicto en " The Trial of the Chicago 7".

Detrás de las cámaras

Gordon-Levitt también estaba aprendiendo detrás de cámaras. Dirigió su primer largometraje en 2013, la comedia romántica "Don Jon", en la que interpreta a un adicto a la pornografía que no puede lidiar con las mujeres vivas que terminan en su cama. La película fue un éxito comercial y de crítica, y lo dejó con ganas de más.

Salud mental e hispanos

Sobre el tema de la salud mental, para Gordon-Levitt era importante que “Mr. Corman” tratara la ansiedad de Josh con complejidad y compasión, comenzando con el reconocimiento de que la ansiedad no siempre se preocupa por el éxito o la crianza.

El programa también fue una oportunidad para que él presentara una imagen más compleja de la vida en el Valle, particularmente al mostrar historias de hispanos, como la del personaje de Castro, un joven padre divorciado, de una manera auténtica. El cuarto episodio (“Mr. Morales”) está dedicado casi en su totalidad al personaje de Castro y es uno de los dos de la serie que dirigió Aurora Guerrero, una cineasta chicana de California.

Para verla

Mr. Corman

Viernes 6 de agosto

Apple TV+

10 episodios, uno cada viernes

Creada, dirigida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, se estrenará a nivel mundial

Elenco: Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall (también conocido como Logic), Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Hector Hernandez.