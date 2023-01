Arte, su deporte favorito

Un par de tenis, pintura especial, creatividad y una técnica pulida por la experiencia es lo único que necesita Marlene Núñez para hacer maravillas con su talento.

Estudiante de la carrera de Mercadotecnia en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), la chica de 21 años es la fundadora de Limonada Rosa, una marca que se caracteriza por transformar unas simples y aburridas zapatillas deportivas en una pieza de arte.

En total, 509 pares de tenis son los que Marlene ha intervenido desde hace cinco años, cuando arrancó el proyecto, primero a manera de pasatiempo, luego de forma más seria y constante.

“Limonada Rosa empezó como un hobby en 2017, yo tenía 16 años. Un día mi hermano vino de Puebla y me enseñó unos tenis pintados que había comprado en un bazar, y me dijo que era una buena idea ya que a mí desde chica me ha gustado pintar y hacer manualidades”, menciona Marlene, quien, para probar, consiguió unos tenis baratos y pinturas con lo que hizo algunos ensayos.

“Lo hice para ver si me gustaba, si pegaba, si era fácil o difícil, para ver cómo funcionaba”.

Al poco tiempo, su hermano le compró pinturas especiales y varios pares de tenis y se instalaron en distintos bazares a probar suerte y mostrar los primeros diseños.

“Después me empezaron a pedir otro tipo de tenis, básicamente el Nike Air Force 1 porque es la marca más común que se vende en todo el mundo”, apunta la joven fronteriza.

Más que unos simples tenis

Sobre un lienzo desigual de cuero sintético, Marlene plasma el diseño de cuanta imagen pasa por su cabeza.

Obviamente, el cliente es el que solicita tal o cual dibujo, a lo que la chica responde con varias propuestas.

Así, en su estudio ha creado tenis con personajes tan populares como Darth Vader o Lilo y Stitch, hasta fragmentos de ‘La creación de Adán’ de Miguel Ángel o ‘La noche estrellada’ de van Gogh.

Los materiales que utiliza son principalmente lápices, pinceles y acrílicos para pintar sobre cuero sintético.

“Utilizo pintura especial marca Angelus, que es la mejor que existe para superficie de cuero sintético, luego aplico sellador mate de alta calidad”, comenta Marlene, y agrega que a lo largo de estos cinco años ha ido ganando experiencia sobre su uso y técnica.

También confiesa que nunca ha tomado clases de arte o pintura, y que lo que sabe lo ha aprendido sobre la marcha, tomando inspiración de todo lo que ve y de otros artistas.

Una vez que le es solicitado un trabajo, el tiempo de entrega varía entre tres y nueve semanas, dependiendo de la carga que haya en ese momento.

Marlene se encarga de comprar los tenis e intervenirlos. El precio depende de tres cosas: el modelo de las zapatillas, la dificultad del diseño y el envío.

“En Limonada Rosa Yo me he encargado de todo, desde el servicio al cliente, cotizar, los envíos, cuando son internacionales me encargo del papeleo, manejo todo en redes sociales”.

Añade que su firma le ha dado la oportunidad de poner en práctica los fundamentos de su carrera, al mejorar su comercialización y proyectarla a otras partes de México.

De hecho, Limonada Rosa ha enviado tenis a países como España, Alemania, Brasil, Perú, Australia, Estados Unidos -su mercado principal- y todo el territorio nacional.

En Instagram, el perfil limonadarosa.shoes contabiliza más de 38 mil seguidores, lo que habla del reconocimiento del proyecto de Marlene.

Si bien actualmente la agenda está cerrada debido a que la artista se encuentra en Barcelona en un programa de intercambio académico, en unos seis meses se reactivará.