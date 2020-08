¡Arriba la batuta!

La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (Ofech) inicia hoy la ‘Temporada de Conciertos de Verano’, desde el patio central del Palacio de Gobierno con una transmisión en vivo.

El público podrá disfrutar de los conciertos todos los viernes de agosto a partir de hoy a través de las páginas de Facebook de la Secretaría de Cultura y de Gobierno del Estado de Chihuahua, esto dentro del programa de contenidos digitales #CulturaEnCasa.

“Estos conciertos quedarán grabados para quien no tenga la oportunidad de verlos a la hora de transmisión, pueda deleitarse después”, expresó Iván del Prado el director de la Ofech, en entrevista para El Diario.

“Los conciertos del día de hoy y el día 14 de agosto serán conciertos donde vamos a mostrar las secciones de la orquesta, esto por la cuestión de salud y sana distancia, tenemos restricciones de la cantidad de músicos que podemos tener en estos conciertos”, expresó el conductor de la orquesta.

El viernes 14 de agosto el Ensamble de Alientos interpretará “Sinfonietta” de Joachim Raff y “Sinfonía en Sol menor para vientos” de Geatano Donizetti, donde además se contará con la participación de los contrabajos con las obras “The Entreteiner” de Scott Joplin, “Have You Ever Seen Rain?” de John Fogerty y “Moliendo café” de José Manzo Perroni.

Para el día 21de agosto, la Ofech trae la serie “De Mozart a The Beatles”, comenzando con un ensamble de cuerdas que interpretará el “Divertimento en Re mayor” del compositor W. A. Mozart, con la guitarra solista del músico cubano Boris Díaz y bajo la batuta del maestro Iván del Prado, siendo éste el cuarto concierto que dirige con la orquesta chihuhuahuense.

“Este concierto lo voy a dirigir y tendremos al gran guitarrista Boris como invitado, donde vamos a tocar una obra que está basada en canciones de los Beatles, además de otras obras. Y para cerrar con broche de oro Rock Clásico, tendremos un cantante chihuahuense como invitado y será dirigido por el director asistente Alejandro Rico.

Esto es lo que tenemos para el verano y espero que la gente lo disfrute mucho”, comentó.

“Ha sido muy accidentada desgraciadamente, por esta situación de contingencia; no hemos podido desplegar todo el trabajo que yo hubiera querido, pero hasta ahora estamos trabajando bastante para continuar adelante, esperando que todo esto cambie y que haya tiempos mejores”, aseveró.

“Agradezco a todo el público como siempre, los invito a que nos vean todos los viernes a partir de hoy, estos conciertos populares que vuelven, pero en la modalidad ‘online’, que serán transmitidos totalmente en vivo sin ediciones ni nada de eso”, concluyó.

QUE NO SE TE PASE

‘Temporada de Conciertos de Verano’

Todos los viernes de agosto

Hora 6 de la tarde

Facebook de /ofechoficial y /CulturaChih