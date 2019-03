Arremeten en redes sociales contra Olivia Jade

Ciudad de México— Olivia Jade, hija de Lori Loughlin, ha sido criticada en redes sociales por el escándalo de soborno en el que su familia está implicada.

Los padres de la influencer están acusados de fraude y corrupción por pagar medio millón de dólares para que ella obtuviera un lugar en una universidad de prestigio.

Las críticas a Jade son principalmente porque en uno de sus videos de YouTube, titulado 'Todo lo que Debes Saber de Mí', declaró que lo que más le interesaba de la vida universitaria era la fiesta y no las clases.

"No sé a qué universidad iré, pero lo primero que haré será hablar con mis decanos y profesores para ver cómo podemos conseguir un equilibrio... Sí, quiero experimentar la fiesta y los días de juego, pero realmente las clases no me importan mucho", dice en el video publicado en agosto.

La youtuber de 19 años agregó que viajaría a Fiji, y que durante el año escolar realizaría varias visitas a Nueva York.

Usuarios de Twitter criticaron a Jade y su familia.

"Los papás de Olivia Jade pagaron para que ingrese a la universidad sin tener que presentar examen, y pensar que me gustaba", escribió una usuaria.

"El caso de Olivia es el argumento perfecto para afirmar que las influencers son una basura", compartió otro.

"La mamá de Olivia Jade soborna una universidad para que consiga un lugar, el chiste se cuenta solo", dice otra publicación.

La influencer cuenta con 1.3 millones de seguidores en Instagram, y con más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube.