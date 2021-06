Arman revolución

Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario

Un recorrido lleno de historia a bordo de trolebús fue lo que disfrutaron ayer las 32 participantes del certamen Miss México en su noveno día de concentración.

Las concursantes realizaron un tour de ‘Chihuahua Bárbaro’, empresa comprometida con el fomento a la cultura y turismo del Estado Grande.

El equipo que conforma esta compañía muestra al visitante el encanto y lo espectacular de esta ciudad.

Las concursantes visitaron el Museo Casa de Villa, antigua casona que fue propiedad del Centauro del Norte, Francisco Villa, quien la ocupó cuando fue nombrado gobernador del estado en 1914.

Minutos antes de que iniciaran el paseo coincidió la llegada de Ashley Alvídrez, Miss México 2019, quien le brindó unas palabras a cada una de las aspirantes a la corona.

Ashley fue coronada Miss México 2019. Representó al Estado Grande en el certamen y representó a México en la competencia Miss Mundo 2019, logrando posicionarse dentro de las mejores 12 participantes para obtener dicho título. Además, compartió para El Diario por qué hasta al día de hoy se integró a las actividades que se han venido la organización del certamen.

“Hasta ahorita me siento muy tranquila, no sé si esa noche del 3 de julio voy a salir corriendo con la corona (dijo entre risas), estoy muy contenta con todo lo que he logrado hasta el día de hoy, además mi reinado ha sido muy largo, ya son dos años, así que ya es tiempo que alguien tome ese título de Miss México y haga cosas nuevas para la organización y para nuestro país”, indicó.