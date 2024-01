Arma maratón de series y cintas aclamadas por la crítica

Ciudad de México.- Luego del primer fin de semana de la temporada de premios que arrancó con los Globos de Oro, reconocimientos otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), y por los Emmy Creative Artists Awards, que reconocen a quienes, mayormente, están detrás de cámaras para la pantalla chica resaltan las que son dignas de volverse a ver o descubrirlas.

Sin duda, el fenómeno que generaron Christopher Nolan con su película Oppenheimer, y Greta Gerwig con Barbie, y que por su movimiento en redes sociales, fecha de estreno y contraste temático generó el Barbenheimer, es el más fuerte para lo que se avecina en premiaciones y vale la pena redescubrirlas.

Oppenheimer, que le dio a Nolan el trofeo como Mejor Director y Mejor Película de Drama, además de los actores Robert Downey Jr. y Cillian Murphy, y al compositor musical Ludwig Göransson, ya no se encuentra en cines, pero está disponible para compra y renta en Apple TV+, Prime Video, Claro Video, Google Play y YouTube. Quien la quiera en formato físico, Amazon la tiene importada en DVD en casi 700 pesos.

Protagonizada por Margot Robbie y coestelarizada por Ryan Gosling, Barbie obtuvo sólo dos galardones de los nueve a los que aspiraba, uno por Mejor Canción Original por "What Wars I Made For?", y el otro por Reconocimiento de Taquilla y Cinematografía, y quien tiene HBO Max, puede acceder a ella y experimentar el trabajo musical, cinefotográfico y de dirección que ha sido lo más ensalzado.

También en el terreno del séptimo arte está el filme de Hayao Miyazaki, El Niño y La Garza, el cual fue premiado como Mejor Película Animada y ofrece la fábula de Mahito, un niño de 12 años que lucha por acoplarse a su nueva vida tras la muerte de su madre. Aún está en cartelera de la Cineteca Nacional y en cines de arte en la República Mexicana.

En la pantalla chica

Y en cuanto a producciones hechas para televisión, o transmitidas en este formato, figura Succesion, que obtuvo el Globo de Oro como Mejor Serie de Drama más otras tres distinciones para sus actores; esta ha sido laureada por su drama sustentado en la comedia negra y por las anécdotas familiares alrededor del conglomerado Waystar RoyCo. Concluyó con su cuarta temporada y está disponible en la plataforma de HBO y en distintas marcas que también la rentan.

The Bear fue la gran sorpresa de los Globos de Oro, ya que obtuvo el premio como Mejor Serie de Comedia, y le dio a Jeremy Allen White su segundo premio como Actor de Comedia; ha sido señalada como impredecible y contrastante en su manera de contar anécdotas absurdas y está disponible en Star Plus, en sus dos temporadas, y en Apple TV+ para renta.

Además, esta producción expone credenciales de recomendación de alto impacto pues ganó cuatro Creative Emmy Awards el fin de semana, entre ellos el de mejor Casting y Edición.

Y si hubo un fenómeno televisivo que apantalló a críticos y audiencia, durante el 2023, fue The Last of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey a la cabeza, quienes aunque no ganaron en los globos dorados, sí celebraron el éxito del equipo, ya que la producción obtuvo ocho Creative Emmy Awards, entre ellos, Efectos Visuales, Maquillaje Prostético y Diseño de Introducción Audiovisual y se puede ver en HBO.

Beef, una de los grandes orgullos de Netflix, ganó los tres premios otorgados por periodistas en Hollywood a los que aspiraba, entre ellos Mejor Serie de Antología o Limitada y también fue distinguida en los Emmys creativos con tres menciones. Y por si fuera poco, es de las más nominadas al Emmy, con nueve postulaciones.

Y también en esta plataforma, que fue la precursora del streaming a nivel mundial, se encuentra como candidata a tres Emmys la producción dirigida por Tim Burton, Merlina, que aunque no ganó en los globos dorados, sí obtuvo cuatro de los nueve Emmys creativos a los que aspiraba, entre ellos el de Maquillaje (No Prostético) y Diseño de Vestuario, lo cual de por sí, ya es una recomendación segura.

Un documental que ha generado alta empatía y conciencia alrededor de la enfermedad de Parkinson es Still: A Michael J. Fox Movie, el cual se encuentra en la plataforma de Apple TV+ y obtuvo cuatro Emmys creativos, entre ellos el de Mejor Dirección para Davis Guggenheim, y quien le agradeció a su protagonista que haya abierto las puertas de su vida a la audiencia para saber cómo lidia con su condición.

Aún con su obligada referencia a Harry Potter, pero ya con una sobrada muestra de potencial actoral, Daniel Radcliffe aspira al Emmy como Mejor Actor por su trabajo en el filme Weird: The Al Yankovic Story, el cual se encuentra en Roku Channel, y que además, ya fue distinguido con dos premios creativos, uno por Composición Musical y el otro por Película de Televisión.

Y para concluir el maratón de recomendaciones, y quien quiera entrar a la diversión y adrenalina de los realities de competencia, la franquicia de RuPaul es la ideal. Tiene un total de 68 nominaciones y 28 triunfos con Ru Paul's Drag Race y recientemente se adjudicó dos en el área creativa para su temporada 16. En Paramount+ hay un total de 13 temporadas y en Netflix, Claro Video y Amazon Prime, hay algunas variantes, spinoffs y programas especiales.

Haz tu lista:

Cine

+Oppenheimer disponible en renta en Apple TV+ y Amazon Prime Video

+Barbie disponible en HBO Max

+El Niño y La Garza disponible en Cineteca Nacional y salas de arte

TV

+Succesion disponible en HBO Max

+The Bear disponible en Star+

+Beef disponible en Netflix

Próximamente...

Pobres Criaturas, la Mejor película Musical o Comedia y por la que Emma Stone fue reconocida como Mejor Actriz, llegará a cines el 25 de enero

El actor Paul Giamatti y la actriz Da'Vine Joy Randolph fueron reconocidos por su trabajo en Los que se Quedan, que estrena en cines el 18 de enero.