Arma Chaparro su desastre

Ciudad de México— Sin poses, guión ni mayores esfuerzos para darle en el clavo, para su regreso a la conducción Omar Chaparro deseaba ser él mismo, con sus aciertos y errores.

Precisamente por eso, el también actor se sintió como pez en el agua al conducir ‘¡Nailed It! México’, la adaptación local del reality show de Netflix.

"Puedo ser yo, me permitieron jugar y explayarme con mi forma de ser sin tratar de imitar a Nicole Byer, la conductora de la versión en inglés. Buscaban alguien que fuera muy natural y muy yo. Me viene como anillo al dedo.

"Nunca mantuve ni pretendía mantener la compostura, los productores me dejaban ser. Me decían que si me daban ganas de ir al baño, me seguirían con la cámara, se graba realmente como si fuera en vivo. Ese es el espíritu del programa, aventarte a hacerlo aunque no te salga", compartió Chaparro en entrevista.

En el show, cuya versión original estrenó en 2018, reposteros amateurs y con un desastroso historial tratan de recrear exquisitas piezas para ganarse un premio de 200 mil pesos.

El protagonista de ‘No Manches Frida’, que en 2016 concluyó su participación en ‘Sabadazo’, admitió que no conocía el formato del que ahora está al frente.

Y si bien continúa con su carrera como actor, era una oportunidad que no quiso dejar pasar.

"La sorpresa fue que mis hijos son muy fanáticos de la versión en inglés y que el país donde más se había visto el programa era México, sobre todo entre los jóvenes y niños. Eso me llamó mucho la atención.

"Los productores de Estados Unidos son los mismos que la versión de México. Tenemos que respetar perfectamente la estructura y reglas, pero obviamente con nuestro estilo y sello, sin tratar de imitar ni copiar nada".

Aunque reconoce que los ingredientes de la versión mexicana, con la chef Anna Ruiz como jueza principal y otros invitados, como el comediante Ricardo O'Farrill y el luchador Psycho Clown, le dan un sabor completamente distinto. Sin dejar de lado la esencia de cada uno de los competidores.

"La estrella del programa no es Omar Chaparro y eso hay que dejarlo muy claro, sino los invitados que vienen a divertirse y a ser como ellos. Esa es la magia que tiene el programa y por eso es tan atractivo para el espectador.

"Los participantes se olvidan de las caretas y las poses porque realmente están con el acelere y la intención de hacer un pastel, con el nervio de que se les acabe el tiempo, entonces se les cae el plato, se les corta la masa, se les quema", dijo Chaparro.

‘¡Nailed it! México’ estará disponible en Netflix el 8 de febrero.