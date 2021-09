Arma Billboard su fiesta latina con todo y mal clima

Ciudad de México— Una ligera lluvia no fue impedimento para que se llevara a cabo la edición 28 de los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center, Coral Gables, en Miami, Florida, Estados Unidos.

Mientras afuera la temperatura bajaba, dentro del recinto que recibió a los nominados, conductores y artistas invitados, el calor estaba a todo lo que daba; al menos así se proyectó durante su alfombra roja, que comenzó a las 18:00 horas del centro de México.

Natti Natasha fue una de las primeras en ser entrevistada por los presentadores de Telemundo, y agradeció que después de un largo periodo de confinamiento, se pudiera realizar la premiación que reconoce lo mejor de la música de Latinoamérica.

Maite Perroni, Pedro Fernández, Mau y Ricky y Bad Bunny desfilaron por el encarpetado; éste último siendo uno de los más nominados, con 22 menciones en 13 categorías.

"Estamos contentos. Hemos trabajado mucho, son varias producciones que hicimos el año pasado, no hemos parado y el público ha apoyado todo lo que hemos hecho, me siento muy agradecido.

"Me gusta lo que hago, me divierto y me gusta sorprender a mi público en cada momento", comentó el 'conejo malo'.

La noche de este jueves, Paquita la del Barrio será reconocida con el Premio Billboard a la Trayectoria Artística por sus más de cinco décadas dentro de la industria; es la primera vez que se entregará esta estatuilla a una mujer.

"Me siento muy agradecida por este reconocimiento. Por ser mujer. Recibo este premio, me enorgullece. Todo lo que he hecho en mi vida han sido muchos logros, y este es uno de esos", dijo, entre lágrimas, la también llamada "Reina del Pueblo".

Daddy Yankee será galardonado con el Premio Billboard Salón de la Fama, y la agrupación Maná, el Premio Icono.

"Nos sentimos honrados. Son más de 35 años de carrera, es lo único que sabemos hacer. Estamos felices que por fin ya comenzamos a tocar en Houston, en Estados Unidos", indicó Fher, líder de la agrupación.

Carlos y su hija Lucy Vives, Camila Cabello, Mariana Seoane, Karol G y Prince Royce fueron algunos de los artistas que más lucieron sus atuendos en el encarpetado.

En punto de las 19:00 horas, la ceremonia de premiación comenzó. Gaby Espino, William Levy, Pedro Fernández y Maite Perroni fueron los primeros en pisar el escenario para iniciar la conducción.

"Don't Go Yet", de Camila Cabello, fue el primer show que se presentó, y le siguieron Christian Nodal y Banda MS con el tema "La Sinvergüenza".

Hasta el momento, Bad Bunny y Jhay Cortez ya recibieron su primer premio a Canción del Año por "Dákiti", y Prince Royce a Canción Tropical del Año por "Carita de Inocente".

"Quiero compartir este premio con los demás nominados; para mí es un honor siempre estar con ustedes, llegó en un momento difícil para mí y muchas personas, pero me ha traído tantas bendiciones. ¡Que viva la bachata, República Dominicana y los latinos!", expresó Royce.

La noche apenas comienza, las categorías más importantes están por mencionarse.

Por debajo del intérprete de "Safaera", incluido en su álbum YHLQMDLG, se encuentra Maluma, quien compite en 11 categorías gracias a su álbum Papi Juancho y al tema "Hawái".

J Balvin alcanzó nueve nombramientos, entre ellos dos en las categorías más importantes como Artista y Compositor del Año, mientras que Karol G, Anuel AA y Black Eyed Peas están al mismo nivel con ocho.