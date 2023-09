Ariana Grande y Dalton Gomez solicitan formalmente el divorcio

La actriz y cantante Ariana Grande y Dalton Gomez solicitaron de manera conjunta el divorcio a tan solo dos años de casarse por supuestas diferencias irreconciliables.

De acuerdo con People, la intérprete de "Thank U, Next" y el agente inmobiliario decidieron continuar su camino por separado debido a que sus metas no compaginaban.

"Llegaron a la decisión juntos. Estaban teniendo problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo los mejores amigos", reveló una fuente.

Ahora la también actriz y Gomez solicitaron el divorcio de forma conjunta y en los documentos legales obtenidos por TMZ aseguraron que se separaron desde el 20 de febrero de 2023 después de intentar recuperar su relación.

Una allegada a la estrella de No Miren Arriba y Gomez se pusieron de acuerdo para solicitar el divorcio de forma amistosa y también para hablar del acuerdo prenupcial que firmaron.

Tras la separación, Ariana Grande y Ethan Slater comenzaron un romance, pues se encuentran grabando la cinta Wicked: Parte Uno que se estrenará a mediados del 2024.