Apunta Taylor Swift a tener la gira más lucrativa

Ciudad de México.- Si hay alguien capaz de imponer registros estratosféricos en la música es Taylor Swift.

Gracias a The Eras Tour, la cantante estadounidense, de 33 años, está generando unos ingresos de 13 millones de dólares, en promedio, solamente por la venta de boletos en cada presentación que brinda, según una estimación de Bloomberg.

Esto colocaría a la intérprete de "All Too Well" y "Bad Blood" en la carrera por liderar la lista de las giras musicales más taquilleras en la historia.

¿Por qué? Según Pollstar, el sitio especializado en giras, porque recaudaría en torno a mil 400 millones de dólares al completar sus 117 fechas en estadios de gran aforo.

Elton John, Ed Sheeran, U2, Guns N' Roses e incluso The Rolling Stones y otras leyendas, como Metallica, Madonna, AC/DC y Roger Waters, serán superados por Swift.

Dicha suma, que Pollstar califica de "increíble" e "inconcebible", no incluye los millones de dólares adicionales que la estrella desplaza por la venta de mercancía original que ofrece en sus shows, como playeras y sudaderas, entre otros recuerdos.

El portal también señaló que durante las primeras 22 fechas, The Eras Tour ha recaudado 300 millones de dólares al vender poco más de un millón de boletos; esto, en EU.

El tour está programado para concluir el 17 de agosto de 2024 en el estadio de Wembley, Londres, de acuerdo con las fechas de Taylor Nation, el equipo de la artista en redes sociales.

Por el momento, Elton John y su despedida oficial, el tour Farewell Yellow Brick Road, es el cantante que ha recaudado más dinero con sus presentaciones: unos 887 millones de dólares entre 2018 y 2023, con la interrupción por la pandemia. Le restan cuatro fechas.

Hoy, en un año marcado por la inflación ante los estragos del Covid-19, la intérprete de "Blank Space" elevó su cotización, pues un boleto promedio para su espectáculo cuesta 254 dólares (4 mil 330 pesos). Antes de 2018, casi todas las entradas oscilaban entre 75 y 130 dólares.

En México, donde se presentará por primera vez, con cuatro fechas agotadas en el Foro Sol para agosto, los precios van de los 936 a los 10 mil 450 pesos, sin contar paquetes VIP.

Por el combo más caro, los "swifties" pagaron hasta 16 mil 350 pesos más cargos por servicio por un asiento preferencial que incluye una bolsa conmemorativa y una postal coleccionable del concierto, entre otras cosas.

También es incuestionable la manera en que Swift ha impulsado la economía más allá de los estadios que llena.

El grupo de investigación en línea QuestionPro estimó que la etapa estadounidense de la gira generará una derrama económica de 5 mil millones de dólares. "Más que el producto interno bruto de 50 países", según los investigadores.

Algunas fallas

Taylor Swift también ha tenido que sortear fallas en The Eras Tour; una noche, en Cincinnati, fallaron sus plataformas y puertas automatizadas. Eso hizo que tuviera que correr detrás del escenario porque una plataforma no descendió, para así poder cambiarse de vestuario y alcanzar a sus bailarines.

Además, ha lidiado con lluvia torrencial, con una herida abierta en una mano y hasta con un insecto que voló hacia su boca durante una presentación en Chicago.