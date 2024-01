Apuestan por el éxito seguro

Ciudad de México— Dominar las listas de reproducción en las principales plataformas o estar en lo alto de los listados a nivel global le dan al regional mexicano un estatus importante y privilegiado en la industria musical, que entre 2021 y 2022 experimentó un aumento de popularidad del 56 por ciento, según Spotify, y este año se afianzó en el gusto popular.

Por ello representantes del urbano, pop o electrónico están volteando a ver el trabajo que realizan Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Regida, Carín León, Grupo Frontera o Grupo Firme para realizar fusiones con ellos.

Así, nombres como Shakira, Bad Bunny, Anitta, Manuel Turizo, Becky G, Camilo, Kany García, Nicky Jam, Ricky & Mau, incluso baladistas consagradas como Yuri, han trabajado en colaboraciones con los cantantes más populares de esta nueva generación de exponentes.

“Estos jóvenes han ido revolucionando el género, modificando y agregando instrumentos o ritmos a las melodías. Las progresiones de los acordes han cambiado, obviamente usan un lenguaje joven y urbano”, explicó Pepe Garza, productor ejecutivo y creador de contenidos de Estrella Media Inc. en Los Ángeles.

“Son cambios que a la gente le están gustando. Por ejemplo, Carín León, él está jugando el juego que le da la gana y el público lo acepta, entonces, estamos en un buen momento para la música mexicana. Se está compitiendo a nivel global con la música pop y jamás se pudo”, añadió el experto.

La popularidad de los artistas los ha llevado a ser las estrellas invitadas de programas populares como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, de los más exitosos de Estados Unidos que este año presentó a Peso Pluma, Eslabón Armado, Gabito Ballesteros y Carín León.

“Está de moda la música regional mexicana, volvió a tomar esa fuerza después del reguetón, que ya bajó un poquito... bueno, está Bad Bunny cantando regional mexicano, ¡por el amor de Dios!”, expresó Yuri al referirse al tema “Un x100to”, del puertorriqueño y Grupo Frontera.

“Es fantástico, a mí toda esta música no me encanta, no soy fan, pero tampoco digo: ‘!Ay qué horrible!’. El sol sale para todos y mucha gente dirá ‘ni cantan’, pero los tipos están allá arriba, donde uno quisiera estar y donde uno nunca llegó”, declaró la jarocha con franqueza.

Yuri, quien hizo dueto con Grupo Firme en “Pídeme”, adelantó que su disquera le pidió otros tres temas del mismo corte para el siguiente año.

“Creo que toda la música tiene un momento, así como el urbano o reguetón, pero ahora la música mexicana conectó el pasado y el presente y se dio el boom, y captó la atención de la juventud”, afirmó Isael Gutiérrez, presidente de Music VIP Entertainment y representante de Grupo Firme.

El éxito también se debe a la propuesta musical con arreglos diferentes, añadió Gutiérrez, quien señaló además que Grupo Firme se unirá en un próximo dueto con Ozuna.

“A los otros artistas les llama la atención las diferentes armonías, la instrumentación de la música mexicana que es muy rica, porque trae música de banda, mariachi, norteño, es tan amplia que llena el oído”.

Sin contar que en México hay más de 120 millones de personas, y muchas son consumidores de música, indicó.

“Y en Estados Unidos hay otro México pequeño, de unos 30 ó 40 millones de personas que estamos acá, y esos también consumen música mexicana porque son hijos de segunda o tercera generación de migrantes, entonces es un mercado muy amplio”, añadió el mánager.