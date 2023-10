Apuesta Sofía Vergara a Griselda Blanco

Dicen que el tiempo vuela cuando uno se divierte y en el caso de Sofía Vergara aquella aseveración no podría ser más certera. Hace más de 20 años que la colombiana llegó a Miami proveniente de Barranquilla, lista para tomar oportunidad tras oportunidad. Fueron necesarios varios intentos y, como ella misma diría, ‘muchos pequeños proyectos aquí y allá’ para convertirse en una de las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense.

Casi tres décadas después, Vergara continúa decidida a tomar el control de sus narrativas –tanto en lo personal como en lo profesional– y seguir construyendo su propio éxito.

Llámala actriz, empresaria, conductora o productora, hay muchas cosas que decir de la colombiana que convirtió su latinidad en su mayor activo.

‘Hace muchísimos años que, por primera vez, me enteré de que esta mujer existía’, dice Vergara. Se refiere a Griselda Blanco, una de las líderes del Cártel de Medellín, quien traficó cocaína en Miami durante las décadas de los años 70 y 80. ‘Me llamó muchísimo la atención porque era una mujer con muchas capas. No era únicamente una narcotraficante; era además una madre, una esposa y un monstruo, todo al mismo tiempo’, agrega.

Habían pasado ocho años desde que Vergara comenzara a indagar en la vida de Blanco para llevar su historia a la pantalla con Latin World Entertainment –la compañía de entretenimiento que fundó en los años 90–. ‘Desde entonces me pareció muy interesante, pero en su momento descubrí que ella todavía vivía y no me pareció apropiado mostrar la historia de una mujer que había logrado salir de la cárcel después de todo lo malo que hizo’. Sin embargo, tras el asesinato de Blanco en 2012, Vergara retomó la idea y puso el proyecto en marcha.

En 2022 se anunció que finalmente vería la luz de la mano del mundo del streaming, a través de Netflix.

Durante la filmación en Los Ángeles, el director colombiano, Andrés Baiz, la visitó en su casa una vez a la semana para darle forma al personaje. Para este momento, la actriz había estado desarrollando el proyecto por más de 10 años y había decidido protagonizarlo.

Griselda pone a Vergara en pantalla. Es su regreso a la actuación después de once años de éxito con Modern Family, la serie que catapultó su carrera. Además de protagonizarlo, la colombiana lo produjo con una intención.

“Siempre tuve el sueño de hacer una producción y poder traerme a los que yo considero los mejores actores de Latinoamérica. Hicimos una mezcla de chicanos, cubanos, venezolanos, argentinos y por supuesto, colombianos. Toda la gente de la serie es latinoamericana. Tenía muchísimas ganas de poder hacer un proyecto así’. De esta manera, al proyecto se unieron rostros como Alberto Guerra, Paulina Dávila, José Zúñiga, el debut actoral de Karol G y muchos otros más.

Toda una historia

“Este personaje es completamente diferente a Gloria de ‘Modern Family’. La verdad es que ahora me siento y digo: ‘Dios mío ¿cómo hice eso? ¿cómo me atreví?’.

Fue un riesgo grande’, admite. ‘Fueron seis meses intensos. Aunque no lo creas o suene ridículo, nunca había hecho un drama y nunca había actuado en español’, añade.

Guarda su sex appeal

Y es que para esta nueva etapa profesional, todo parece indicar que Vergara decidió dejar atrás el sex appeal para apoderarse de sus propias narrativas. ‘Tenía mucho miedo de que dijeran: ¡Ay, ¿qué hace Gloria Pritchett con una nariz pegada?! Quería lograr que no hubiera nada de Gloria en este personaje y que no hubiera nada de mí, porque la realidad es que hay mucho de mí en Gloria Pritchett’.

“Mientras aún faltan algunos meses para que la miniserie de seis capítulos llegue al streaming globalmente, Vergara confiesa que encontró ciertas similitudes de ella en su personaje: “Era una sobreviviente. Era una mujer que no le tenía miedo a nada. Lo que pasa es que con todo eso que hizo, también hizo cosas malas”.

Griselda llegará al streaming en enero el próximo 25 de enero.