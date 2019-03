Apuesta Beckinsale por ex de Ariana

Ciudad de México – Pete Davidson, de 25 años, habló por primera vez de su relación con Kate Beckinsale, de 45, durante una entrevista que Colin Jost le hizo durante el programa Weekend Update, y mencionó que los 20 años de diferencia no son algo que les moleste.

“Al parecer la gente tiene una loca fascinación por nuestra diferencia de edad, pero realmente no nos molesta”, declaró Davidson.

El ex de Ariana Grande compartió una lista de actores que le llevaban al menos 20 años de diferencia a sus respectivas parejas.

“Si tienes preguntas sobre una relación con gran diferencia de edad, sólo pregúntale a Leonardo DiCaprio, Jason Statham, Michael Douglas, Richard Gere, Scott Disick, Dane Keter, Derek Jetter, Bruce Willis, Harrison Ford, Tomy Lee Jones, Alec Baldwin, Sean Penn y quien quiera que sea el presidente de Francia (Emmanuel Macron), Mel Gibson, Billy Joel, Mick Jagger, Silvester Stallone, Eddie Murphy, Kelsey Grammer, Larry King, Rod Stewart y Donald Trump”.

Los rumores sobre un romance entre Beckinsale y Davidson comenzaron cuando fueron captados juntos en la fiesta de los Globos de Oro, en enero; y fueron captados besándose el pasado 3 de marzo, cuando asistieron a un partido de los New York Rangers en el Madison Square Garden.