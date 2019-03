Aprovechan series para inclusión

Ciudad de México— Yalitza Aparicio formó parte de una campaña de inclusión que lanzó Netflix.

En el anuncio, la actriz Uzo Aduba (‘Orange Is the New Black’) pregunta a la audiencia si alguna vez han estado en un cuarto en donde hay gente distinta, y si han pensado o les han dicho o hecho creer que no pertenecen a ese lugar.

Aduba recorre diversos escenarios en donde destaca la cinta de Alfonso Cuarón, ‘Roma’, y las series ‘Glow’ y ‘Orange Is the New Black’.

“Hagamos ese espacio para las voces que todavía no son escuchadas, para las historias que todavía no han sido contadas. Hagamos un espacio para que todos se encuentren y para que te encuentren”, dice la artista en el video.

En twitter, la compañía de streaming acompañó la publicación con una leyenda en la que dice que aún hay historias que contar e invitan a la gente a escucharlas.