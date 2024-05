Apoyan cineastas a Mohammad Rasoulof tras huir de Irán

Ciudad de México.- Un grupo de cineastas internacionales se han unido para expresar su apoyo a Mohammad Rasoulof y otros artistas independientes en Irán que están siendo perseguidos por ejercer su libertad artística.

A través de una carta compartida por Variety, figuras como Sandra Hüller, Fatih Akin, Atom Egoyan, Agnieszka Holland y Sean Baker, condenaron el trato inhumano hacia Rasoulof y otros artistas en Irán, instando a la comunidad cinematográfica internacional a alzar sus voces contra la opresión del régimen.

"Nos solidarizamos plenamente con las demandas de Rasoulof y hacemos un llamado a la comunidad cinematográfica internacional para que alce nuestras voces contra una dictadura islamista que oprime sistemáticamente todos los aspectos de la vida de su sociedad", se lee en el texto.

Rasoulof, quien proyectará su película The Seed of the Sacred Fig en Cannes, fue condenado a prisión y tortura por la República Islámica de Irán, lo que lo llevó a huir del país.

"Las propias palabras de Rasoulof resuenan profundamente cuando considera específicamente a sus colegas restantes: 'La comunidad cinematográfica mundial debe ofrecer un apoyo eficaz a los creadores de este tipo de películas. La libertad de expresión debe defenderse alta y claramente. Aquellos que valiente y desinteresadamente se enfrentan a la censura en lugar de apoyarla, reciben la seguridad de la importancia de sus acciones gracias al apoyo de las organizaciones cinematográficas internacionales'", agregaron.

La carta, liderada por un grupo de cineastas con base en Berlín, también destaca la importancia de la solidaridad en la lucha contra la censura y la represión, subrayando que la libertad artística es un derecho humano fundamental.

"Los vemos, los escuchamos, los apoyaremos contra este sistema opresivo", señalaron.

The Seed of the Sacred Fig cuenta la historia de un juez de instrucción que lucha contra la desconfianza y la paranoia mientras las protestas políticas de Irán se intensifican en todo el país, lo que lleva a tensiones en su hogar.

El rodaje del filme se hizo en secreto, preservando en lo posible la identidad de los actores. Algunos pudieron salir del país una vez terminado el filme, otros están bajo presión de los servicios de inteligencia.

Mohammad Rasoulof ha presentado tres películas en Cannes, Goodbye en 2011, Manuscripts don't Burn en 2013 y A Man of Integrity, con la que ganó el premio a la Mejor Película en la sección "Una Cierta Mirada" en 2017.