Apoya a las chihuahuenses Selene y a Kareli en la final de ‘Tengo talento, mucho talento’

/ Kareli Gómez, de 36 años de edad, refirió que el tema con el que augura ganar es ‘Paloma Negra’ del compositor Tomás Méndez Sosa, tema que han interpretado grandes artistas, como Lola Beltral, Lila Downs y Jenni Rivera / Selene Gabaldon, de 16 años de edad

Las voces de las chihuahuenses Selene Gabaldon Mendoza y Karely Mabel Gómez García no sólo han conquistado a los panelistas del reality show televisivo estadounidense ‘Tengo talento, mucho talento’, sino también al público, gracias a cuyos votos hoy se encuentran entre las finalistas del afamado concurso. Este miércoles 26 de mayo se llevará a cabo la gran final.

Y aunque la competencia no ha sido nada sencilla, Selene y Karely han demostrado que en el Estado Grande se tiene ‘mucho talento’.

Los panelistas del show son Chiquis Rivera, Pepe Garza, Ana Bárbara y Don Cheto, quienes han manifestado su apoyo a las chihuahuenses a lo largo de toda la competencia.

El día de hoy se encuentran abiertas las votaciones para que apoyes a tu favorita en el link http://vota.estrella.tv.com/

“Me siento muy contenta, es una emoción muy grande ya estar en la final; aunque los contrincantes son fuertes, me siento muy bien, para mí al estar en esta etapa se han acabado los nervios y lo he disfrutado al máximo”, dijo emocionada Selene Gabaldon, de 16 años de edad, en entrevista por El Diario.

La oriunda de Chihuahua y quien actualmente radica en Sierra Azul, Chihuahua compartió que el tema “Mi ranchito”, del compositor Felipe Valdés Leal y que interpretara Vicente Fernández, será el que interpretará durante la final este miércoles 26 de mayo, una canción con la cual se identifica por vivir en un rancho y porque le gusta mucho.

“Me siento muy cómoda y tranquila y con el favor de Dios pondré muy en alto el nombre de Chihuahua. Aprovecho para hacer la invitación a toda la gente para que me apoye con su voto, quiero llegar hasta la final y esto ya no depende de nadie más que del público y durante mi participación lo daré todo”, comentó.

Kareli Gómez, de 36 años de edad, refirió que el tema con el que augura ganar es ‘Paloma Negra’ del compositor Tomás Méndez Sosa, tema que han interpretado grandes artistas, como Lola Beltral, Lila Downs y Jenni Rivera.

“Estoy muy contenta y agradecida con la gente que votó por mí para estar dentro de esa gran final; vamos con todo, agradezco sobre todo a toda mi gente de Chihuahua por sus mensajes, por creer en mí, y su apoyo es algo que jamás olvidaré”, expresó Karely Gómez en entrevista para El Diario.

“Jamás desistan de sus sueños, ni se den por vencidos por todo lo que quieran lograr en esta vida; mientras se trabaje por todo lo que se anhela y lo decretes, si es para ti, en el momento indicado llegará, los tiempos de Dios son perfectos. Aprovecho para pedirles que voten por mí, crean en mí, cuando yo me suba a ese escenario voy a darlo todo, no sólo por mí, sino por toda la gente que siempre me apoya”, indicó.

Para saber más sobre la competencia, visite:

Facebook e Instagram /tengotalentomuchotalento