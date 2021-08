Aporta texto sobre divorcio de Garro y Paz, en Juárez

En ‘Diálogos con Elena Garro. Entrevistas y otros textos’, libro que publicó a finales del año pasado Editorial Gedisa, Patricia Rosas Lopátegui hace una investigación exhaustiva de la vida de la escritora mexicana, apoyada en entrevistas, artículos y ensayos que sobre ella se han hecho a lo largo de seis décadas y que permanecían dispersos.

Uno de los materiales que nutre el libro de mil 640 páginas, dividido en dos volúmenes -‘Antes y después del 68’ y ‘El retorno del exilio’-, es un texto de Jesús Antonio Camarillo, profesor investigador de la UACJ adscrito al departamento de Ciencias Jurídicas, además de editorialista de El Diario.

“El libro incluye un artículo que publiqué hace tiempo sobre el proceso de divorcio de Octavio Paz y Elena Garro, del cual se publicó una versión corta en la sección editorial de El Diario y completa en la revista ‘De verde y colorado’ de la UACJ”, introduce Camarillo.

“Es un recuento que hago porque tuve acceso al expediente del divorcio de Octavio Paz, que demanda a Elena Garro y el divorcio se sigue en rebeldía, que es cuando en un juicio no comparece el demando, por razones muy específicas. En el proceso se observa que Elena no da respuesta a la demanda porque se le notifica por edictos, y no comparece porque se encontraba fuera del país”, agrega quien es doctor en Derecho por la UNAM.

De la investigación que realizó sobre el divorcio que tuvo lugar en Ciudad Juárez, en 1959, Camarillo detalla que el 8 de junio de ese año el apoderado legal del escritor, Esteban Briones, rubricó la demanda en contra de Garro.

“Paz nombra a un apoderado que era Esteban Briones, de Ciudad Juárez, él lleva el proceso en nombre de Octavio Paz. Una vez que concluye en favor de Paz, Elena promueve un amparo, pero no prospera”.

El catedrático juarense señala que la escritora no tuvo conocimiento del proceso que se instauró en su contra y por ello no se pudo pronunciar.

“A Elena Garro le notifican por edictos, publicaciones que se hacen en los estados, y de alguna forma representa una ficción, porque presupone que el demandado se va a enterar pero muchas veces no sucede así”.

El juicio de divorcio concluyó el 15 de julio de ese 1959. Garro había salido del país antes, en febrero de ese año.

Según Camarillo, quien estudió el expediente que encontró en la página del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, la disolución del matrimonio de estos intelectuales coindice con la etapa de divorcios al vapor que se dio en Ciudad Juárez.

Garro de propia voz

Investigadores, estudiantes de literatura y cualquier lector interesado en la vida de Elena Garro tienen en este libro una obra fundamental.

Al ser una biógrafa acuciosa de Garro –quizá una de las más destacadas-, Patricia Rosas Lopátegui brinda esta aportación para profundizar en varias etapas de la vida de la escritora, con documentos y fotografías tomados de periódicos y revistas.

En el libro hay entrevistas por medio de las cuales se conoce a Elena Garro de propia voz. Se encuentran trabajos de periodistas como Patricia Cardona, Fernando de Ita, Vilma Fuentes, Hernando Garza, Mónica Mateos, Guadalupe Pereyra, Niza Rivera y Patricia Vega, entre muchos otros.

La autora brinda un estudio preliminar en cada uno de los volúmenes, que son una guía para luego introducirse también en los artículos y ensayos de diferentes especialistas, como José Emilio Pacheco, Emilio Carballido y Carlos Monsiváis.

Es así como ‘Diálogos con Elena Garro…’ arroja luz sobre la literatura, el teatro y el ambiente político y cultural de ese momento, además de cuestiones de la vida de la escritora que ella misma aclara.

Referente obligado para quien se quiera acercar a la literatura hispanoamericana, el libro se encuentra a la venta en las principales librerías del país.