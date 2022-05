Aplauden que Danna Paola alzara su voz por caso Debanhi

Ciudad de México.- Los fans de Danna Paola celebraron en redes que su estrella predilecta se haya sumado a exigir de justicia para el caso de Debanhi Escobar, durante su presentación en el Tecate Emblema.

Ayer durante su presentación, la cantante puso en las pantallas que la acompañaron en su escenografía, la leyenda #JusticiaParaDebanhi y #NiUnaMas, y aunque no dijo nada al respecto, esto fue motivo de orgullo para quienes la siguen incondicionalmente.

"Ok Pero hablemos de como Danna Paola usa su arte y voz para levantar la voz y su apoyo incondicional. Por eso y más digo con muchísimo orgullo que ella es mi IDOLA, gracias Danna por no quedarte callada y levantar la voz por las que ya no pueden", escribo en Twitter @dreamer_fandann

Al finalizar su tema "Calla Tú", la también actriz e influencer puso las leyendas en pantalla y de esta manera se sumó a las exigencias de que el asesinato de la joven estudiante de Monterrey, no quede impune.

Algunos internautas criticaron a la cantante, pero la mayoría la defendió porque aseguran que está en su derecho de hablar de cualquier tema, político o social, por ser una mexicana comprometida con su País.

"Ayer Danna Paola no lucró con el caso de Debanhi, hablan sin saber, la canción de 'Calla Tú' la sacó antes de lo lamentable de lo que le pasó a la chica, pero wey era un buen de gente en el concierto en su mayoría jóvenes, ella usó ese medio para pedir justicia ahora pregunto yo", escribió @elizabeO1634964.

La canción "Calla Tú", tal como lo explicó el año pasado Danna Paola, está inspírala en los temas de violencia de género y en la falta de justicia para muchas mujeres desparecidas o asesinadas en el país.