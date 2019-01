Aplaude Sundance cinta mexicana

Ciudad de México–Aplausos, ovación y muchos buenos comentarios fue lo que cosechó el talento mexicano de la película ‘Esto no es Berlín’, en su debut en el Festival de Cine de Sundance.

Vía telefónica desde Park City, Utah, donde tiene cita el banquete cinematográfico, el realizador Hari Sama compartió el buen recibimiento de la audiencia en ese rincón de EU.

“Estamos como en shock todavía porque la función fue súper emotiva, la gente estaba muy conmovida, incluso a varios de los actores y a mí se nos acercaron al final. Sentimos algo muy especial, no nos imaginamos que la película podría llegar a mover tanto”, señaló Sama.

Al público también le llamó la atención la presencia de Marina de Tavira, una de las nominadas este año al Oscar como Actriz de Reparto, por su papel en ‘Roma’; sin embargo, la mayoría se enfocó en la trama de ‘Esto no es Berlín’.

“Nos emocionó mucho la presencia de México y de la película en Sundance, vinieron muchos de los actores, todos los protagónicos, Marina de Tavira al final pudo acompañarnos también a la premier, entonces ha sido de las cosas más emotivas de mi vida”.

“La gente estaba enfocada en la historia, pero seguramente a lo largo de la vida de la película vamos a ir sintiendo no sólo nosotros, sino muchos cineastas que están haciendo ruido, los efectos del fenómeno inaudito que ha sido ‘Roma’”, compartió el director.

‘Esto no es Berlín’, protagonizada por Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano y Ximena Romo, se presenta en la competencia World Cinema Dramatic.

Su historia narra la aventura de dos amigos adolescentes en el México de los años 80, su despertar sexual y sus primeros contactos con las drogas y la música.

Para Sama, se trata de profundizar en la búsqueda de una nueva identidad mexicana y de una apertura social que era urgente definir dentro de la sociedad conservadora que prevalecía en el País en aquella época.

“Los que hacíamos arte en aquel tiempo, era por una urgencia de salir a la calle a decir: ¡Yo soy esto, yo soy gay, a mí me interesa la vida de otra forma! Era un México muy conservador”.

“Esta historia significó darle una voz a eso, al espíritu de juventud que está en el corazón de todo. Decir respeten lo que soy, sea lo que sea que soy, eso es lo importante de la trama”, sostuvo.

El largometraje tendrá aún otras cuatro exhibiciones esta semana en Sundance.