Aparecerá el 'cadete Tello' en los Óscares

El interprete de ‘Fermín’ en la película ‘Roma’, Jorge Guerrero, ya podrá estar en la ceremonia del Oscar, el próximo 24 de febrero, al tener entre sus manos la visa que le había sido negada en tres ocasiones.

El actor asistirá a la alfombra roja apoyando a sus compañeras Marina de Tavira y Yalitza Aparicio, así como al realizador Alfonso Cuarón, quienes se encuentran nominados.

A Guerrero le habían negado tres veces la visa: la primera por equivocarse de tipo de visa y las otras dos sin explicación alguna.

En la última había incorporado una carta firmada por Cuarón, director del filme, donde explicaba que Guerrero era invitado.

“No me he sentido en ningún momento ofendido, enfadado o victimizado, nadie me está haciendo nada, eso es muy claro. ¿A cuántas personas no les pasa eso? (negar la visa), ¿cuántas personas incluso deben arriesgar su vida para irse a los Estados Unidos no por ser invitados a una alfombra roja, sino para trabajar?”, dijo en su momento a El Universal.

Actualmente el histrión toma clases de náhuatl para interpretar a un personaje de la serie que TV Azteca prepara sobre el conquistador Hernán Cortés, y espera el estreno de una producción sobre Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial asesinado en 1994,.

Guerrero, además de ‘Roma’, es conocido por haber interpretado al Cadete Tello en la serie de Luis Miguel, además de actuar en ‘Sitiados’, de próximo estreno.