Aparece Luis Miguel en foto con hijo de EPN

Ciudad de México— Luis Miguel apareció en una historia de Instagram junto a Alejandro Peña, hijo del expresidente Enrique Peña Nieto, quien ayer cumplió 21 años.

La historia fue posteada en la red social por Gerardo Islas, quien formó parte de la terna de aspirantes a la gubernatura interina de Puebla, que al final consiguió Guillermo Pacheco.

Alejandro aparece junto a un grupo de amigos y entre ellos, se ve al cantante Luis Miguel. Además, aparece Santiago Miranda, hijo de Luis Miranda Nava, ex Secretario de Desarrollo Social en la Administración de Peña Nieto.

"Feliz cumpleaños Alejandro Peña", se lee en la historia, que estuvo acompañada por el tema "El Balajú / Huapango", canción que forma parte del más reciente disco de "El Sol".

Entre las muestras de afecto y felicitaciones que recibió Alejandro destacó una.

"Felicidades a mi hijo Alejandro que llega a sus 21 años como un joven de gran nobleza. Ale, me siento muy orgulloso de ti y deseo que la vida te depare muchas alegrías. ¡Muy feliz cumpleaños!", publicó el ex Mandatario Peña Nieto en Facebook.