Apapachan premios MTV Movie & TV Awards a Jennifer Lopez

Ciudad de México— La vida le sonríe tanto a Jennifer Lopez que incluso este domingo 5 de junio, que estaba lista para ser homenajeada por su trayectoria en los MTV Movie & TV Awards con el Premio Generación, tuvo una sorpresa.

J.Lo subió antes al escenario para recibir las palomitas de oro (trofeo de la premiación) a Mejor Canción por "On My Way (Marry Me)" de su filme Cásate Conmigo, pero esto no le quitó la emoción y más tarde soltó algunas lágrimas.

PUBLICIDAD

"Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida, a las personas que me dieron alegría y los que rompieron mi corazón. Los que fueron honestos y los que me mintieron. Quiero agradecer al amor verdadero. Y quiero agradecer la forma en que me mentí, porque así supe que tenía que crecer.

"Quiero agradecer a la desilusión y al fracaso por enseñarme a ser fuerte y a mis hijos por enseñarme a amar. Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara o cuando no estaba en la habitación, que no podía hacer esto. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans", compartió Lopez en su discurso.

El premio a Genio de la Comedia lo entregaron a Jack Black, quien apareció con un gorro de panda, el cual perdió mientras daba maromas como el personaje al que da voz, Po, en la saga de Kung Fu Panda.

"¿Genio de la comedia? Vamos, ¿están bromeando? ¿Por qué? ¿Escuela de Rock, Jumanji, Kung Fu Panda, Nacho Libre?... ¿Por mis dulces bailes en TikTok? ¡Es ridículo! ¡No merezco esto, pero lo aceptaré!", dijo antes de dedicar el premio a su esposa e hijos.

Spider-Man: Sin Camino a Casa fue reconocida como Mejor Película y Mejor Actuación en Película para Tom Holland, pero la batalla por las estatuillas no la ganaron de forma dominante los superhéroes como en ceremonias anteriores.

Euphoria fue reconocida como Mejor Programa y el enfrentamiento entre Cassie y Maddy ganó Mejor Pelea. Por este show también se reconoció a Zendaya.

Holland y Zendaya estaban nominados a Mejor Beso, pero el premio se lo dieron a "Poopies" y a una serpiente por su escena en Jackass Forever. Entonces entraron seis hombres con una pitón y repitió la peculiar hazaña.

A través de videos estuvieron presentes estrellas para presentar adelantos de películas o dar palabras a los fans, como Tom Cruise.

Ryan Reynolds ganó en actuación de comedia, pero fue Steve-O quien apareció para explicar que el actor estaba demasiado ocupado para hacer un video, aunque al ampliar la toma apareció el protagonista de Deadpool mientras dictaba los agradecimientos.

Vanessa Hudgens se encargó de amenizar la entrega y, ante su conflicto de qué ropa usar, probó el estilo de Top Gun: Maverick y Euphoria; este última la hizo pensar que no se parece a la escuela de High School Musical.

"Hay menos canciones y más escotes", dijo, bromeando.

Tras la gala, inició la ceremonia de los Movie & TV Awards: Unscripted, enfocados en reality shows, donde hubo ganadores como Paris Hilton en la categoría Mejor Regreso por Cooking With Paris y Paris in Love.

LISTA DE GANADORES

• Mejor Película

"Spider-Man: Sin Camino a Casa"

• Mejor Show

"Euphoria"

• Mejor Actuación en una Película

Tom Holland, por "Spider-Man: Sin Camino a Casa"

• Mejor Actuación en una Serie

Zendaya, por "Euphoria"

• Mejor Héroe

Scarlett Johansson, por "Black Widow"

• Mejor Villano

Daniel Radcliffe, por "La Ciudad Perdida"

• Mejor Beso

Poopies & La Vívora, por "Jackass Forever"

• Mejor Actuación de Comedia

Ryan Reynolds, por "Free Guy"

• Actuación Innovadora

Sophia Di Martino, por "Loki"

• Mejor Pelea

Cassie (Sydney Sweeney) vs. Maddy (Alexa Demie), por "Euphoria"

• Mejor Actuación 'De Miedo'

Jenna Ortega, por "Scream"

• Mejor Equipo

Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson, por "Loki"

• Here for the Hookup

"Euphoria"

• Mejor Canción

"On My Way (Marry Me)", de Jennifer Lopez (de la película "Cásate Conmigo")

• Mejor Documental Musical

"Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U"

• Mejor Momento Musical

"Dance With Me", de la serie "Heartstopper"