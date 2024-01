¡Apantallantes!

Hay grandes estrenos para quienes no quieren asomar la cabeza fuera de casa y prefieren agarrar el control de la tv.

“Night Court” y el debut como director de Dan Levy en “Schitt’s Creek”, “Good Grief”, son algunas de las novedades televisivas y cinematográficas que llegarán a tu dispositivo más cercano.

Entre las ofertas de streaming que merecen la pena, seleccionadas por los periodistas de entretenimiento, se encuentran también nuevos concursos en Fox y “Transformers: La rebelión de las bestias” llega a Amazon Prime.

Nuevas películas

‘La sociedad de la nieve’

El director J.A. Bayona conoce bien las historias de supervivencia. En 2012, ofreció al público una desgarradora mirada a la experiencia de una familia durante el tsunami del Océano Índico de 2004, y ahora vuelve con “La sociedad de la nieve”, sobre el vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972. La catástrofe ha sido relatada y estudiada en muchos libros y películas a lo largo de los años. Pero Bayona se inspiró para echar otro vistazo tras leer “La sociedad de las nieves”, de Pablo Vierci.

Bayona ha dicho que quería contar las historias no sólo de los supervivientes, sino también de los que no lo hicieron, en un “estilo documental”. La película en español fue seleccionada para representar a España en los Oscar y ha sido preseleccionada como mejor película internacional.

Netflix

Estrena 4 de enero

‘Good Grief’

Será en Netflix el debut como director de Dan Levy, con “Good Grief”.

Levy, guionista y coprotagonista junto a Luke Evans, Ruth Negga y Himesh Patel, interpreta a un viudo que acaba de perder a su marido y se lleva a sus amigos a París para hacer examen de conciencia.

Netflix

Estrena 5 de enero

‘Transformers: Rise of the Beasts’ y ‘Foe’

En Prime Video hay dos películas que no recibieron las mejores críticas, pero si te intrigan y tienes una cuenta de Amazon Prime están ahí para probarlas. La primera es “Transformers: Rise of the Beasts”, centrada en los carismáticos protagonistas Anthony Ramos y Dominique Fishback, que viajan de Brooklyn a Perú. Dirigida por Steven Caple Jr, es técnicamente una secuela de “Bumblebee”. También está “Foe”, de Garth Davis, un thriller psicológico de ciencia ficción con Saoirse Ronan y Paul Mescal.

Prime Video

Estrenan 5 de enero

Y PROGRAMAS

Fox incorpora nuevos concursos a su parrilla para el nuevo año. Rob Lowe será el productor ejecutivo y presentador de un nuevo programa de preguntas y respuestas llamado “The Floor” a partir de hoy 2 de enero, mientras que Anthony Anderson y su madre Doris Bowman serán los copresentadores del musical “We Are Family” a partir del 3 de enero. Este último iba a ser protagonizado originalmente por Jamie Foxx y su hija Corinne, pero el ganador del Oscar, que sufrió una enfermedad no revelada en 2023, será ahora el productor ejecutivo. Ambas series se emitirán también en Hulu.