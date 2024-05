Anuncian fechas para gala y nominaciones del Grammy 2025

Agencia Reforma | La esperada ceremonia tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, y también estará disponible en vivo y bajo demanda en Paramount+. Agencia Reforma | La esperada ceremonia tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, y también estará disponible en vivo y bajo demanda en Paramount+. Agencia Reforma | La esperada ceremonia tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, y también estará disponible en vivo y bajo demanda en Paramount+.

Ciudad de México.- La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha anunciado que la entrega 67 de los Premios Grammy se llevará a cabo el domingo 2 de febrero de 2025. La esperada ceremonia tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, y también estará disponible en vivo y bajo demanda en Paramount+. Este año ha sido especialmente significativo para el mundo de la música, con el regreso de grandes estrellas del pop como Ariana Grande, con su álbum Eternal Sunshine. Además, proyectos ambiciosos como Cowboy Carter de Beyoncé y The Tortured Poets Department de Taylor Swift han capturado la atención de la crítica y el público por igual. En la edición anterior, Taylor Swift hizo historia al ganar su cuarto Grammy por Álbum del Año con Midnights, y sumar su Grammy número 13 al obtener el premio al Mejor Álbum Vocal Pop. Otros grandes ganadores incluyen a Miley Cyrus, cuya canción "Flowers" ganó Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, y Billie Eilish y Finneas O'Connell obtuvieron el premio a la Canción del Año por "What Was I Made For?" de la banda sonora de Barbie. Fechas clave para los Grammy 2025: - Período de elegibilidad de producto: del 16 de septiembre de 2023 al 30 de agosto de 2024. - Período de registro de la empresa de medios: del 8 de julio al 23 de agosto de 2024. - Período de inscripción en línea: del 17 de julio al 30 de agosto de 2024. - Primera ronda de votaciones: del 4 de octubre al 15 de octubre de 2024. - Anuncio de nominados: 8 de noviembre de 2024. - Votación de la ronda final: del 12 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025. - Ceremonia de entrega: 2 de febrero de 2025.