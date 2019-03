Anuncian fecha de estreno de la película Annabelle 3

La tercera entrega de la saga Annabelle ya tiene una fecha de estreno y título definitivo. New Line Cinema han desvelado que 'Annabelle Comes Home' llegará a la gran pantalla el próximo 28 de junio y que promete dar un toque aún más macabro a todo el Universo Cinematográfico de Expediente Warren (The Conjuring).

El reparto estará formado, una vez más, por la pareja estrella de la saga Expediente Warren. Vera Farmiga y Patrick Wilson volverán a las pieles de Lorraine y Ed Warren para ver qué ocurre con la diabólica muñeca. Según el productor del filme, James Wan, la muñeca diabólica influirá en varios objetos malditos de la casa de los Warren, además de torturar a la pequeña Judy Warren.

La última entrega de todo el terrorífico universo fue La Monja (2018), cosechando un gran éxito entre fans. Traducido a cifras de recaudación, el filme de Corin Hardy amasó 365.5 millones de dólares a nivel global.

La tercera entrega de Annabelle supondrá el debut de Gary Dauberman como director después de escribir el guion de las dos películas anteriores de la saga. Dauberman se ha convertido en uno de los guionistas de cine de terror con más éxito dentro de Warner Bros tras encargarse de varios proyectos, como It.

James Wan y Peter Safran serán los encargados de producir esta cinta. El director y productor malayo empezó a crear este universo en 2013 con el lanzamiento de Expediente Warren, donde la muñeca Annabelle era un personaje secundario. Desde entonces, han rodado dos secuelas de Expediente Warren y diversos spin-off sobre otros personajes que aparecen en estas historias.

'Annabelle Comes Home' se estrenará en cines el 28 de junio de 2019.