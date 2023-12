Anuncia KISS que se convertirá en una banda virtual

Ciudad de México.- Quienes pensaron que KISS se despediría definitivamente de la música luego de su más reciente gira de despedida, están muy equivocados. Y es que los rockeros anunciaron una nueva era como una "banda virtual".

El anuncio ocurrió este sábado 2 de diciembre, al final del que es calificado como el último concierto en vivo de su carrera, en el Madison Square Garden.

Según Rolling Stone, la banda, al final de su espectáculo, reveló en las pantallas gigantes sus nuevos avatares digitales, quienes a manera de encore cantaron "God Gave Rock and Roll to You".

"Hoy comienza una nueva era. #KISSARMY, ¡el final es sólo el comienzo! KISS ha sido inmortalizado y renacido como avatares para rockear para siempre", escribió el grupo en sus redes sociales oficiales.

La agencia de noticias AP informó que dichos avatares fueron creados por la mítica compañía Industrial Light & Magic, fundada por el cineasta George Lucas. Se realizaron en colaboración con Pophouse Entertainment Group, quienes también hicieron los personajes virtuales de ABBA recientemente.

"Lo que hemos logrado ha sido asombroso, pero no es suficiente. La banda merece seguir viviendo porque es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a KISS inmortalizado", señaló Paul Stanley en una pequeña mesa redonda con medios, según NME.

"Podemos ser siempre jóvenes y siempre icónicos si nos llevamos a lugares que nunca antes habíamos soñado. La tecnología hará que Paul salte más alto que nunca", sumó Gene Simmons.

La única diferencia con ABBA, de acuerdo con el director de Pophouse Entertainment Group, es que KISS no actuará en vivo junto a sus avatares, algo que sí hacen los suecos.

"Esta gira es el final del camino para la banda, no para la marca. KISS es un universo en sí mismo: películas, productos, tal vez incluso Broadway. La banda terminará, pero la experiencia KISS es inmortal", le dijo Simmons a la revista 519, hace un par de semanas.