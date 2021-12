Anuncia Iron Maiden concierto en El Paso

El Paso.- La banda británica Iron Maiden anunció este miércoles su gira "Legacy of the Beast", la cual llegará a la vecina ciudad de El Paso el día domingo 11 de septiembre del año 2022.

La presentación se llevará a cabo a las 7:30 de la tarde en el centro de eventos Don Haskins Center de UTEP, según se dio a conocer mediante las redes sociales de la banda.

Los boletos saldrán a la venta el 10 de diciembre de este año por medio de Ticketmaster a las 10:00 de la mañana para público en general.

La preventa se realizará el 7 de diciembre a las 10:00 am, para la cual, los compradores deberán registrarse en la página de Ticketmaster a más tardar el 5 de diciembre.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el costo de los boletos, la página de Ticketmaster indica que el precio puede variar

según la demanda.

"El próximo verano finalmente llegaremos a tocar en la gran gira europea de estadios y festivales de Legacy of the Beast originalmente programada para 2020. El nuevo espectáculo será aún más espectacular, así que después de nuestra visita a Rock in Rio a principios de septiembre de 2022, hemos decidido tomar de regreso a nuestros fans en Norteamérica y México también, tocando en ciudades o lugares a los que no llegamos.", aseguró Rod Smallwood, representante de la banda.

"Haremos un par de adiciones y cambios a la producción y la lista de canciones para incluir algunas canciones de nuestro nuevo álbum Senjutsu y estamos haciendo que la versión 2022 de Legacy of the Beast sea aún más espectacular que el aclamado programa original", afirma el comunicado de la banda.