Anuncia Cher nuevas fechas de su gira y estará en El Paso

El Paso.- Cher continuará la fiesta el año que entra. La legendaria cantante anunció el lunes que agregó algunas fechas a su gira Here We Go Again por Estados Unidos para el 2020, una vez más Nile Rodgers y Chic, abrirán el concierto, según indicó el portal de Billboard.

Las 26 fechas adicionales están programadas para comenzar el 6 de marzo con un espectáculo en el Don Haskins Center de UTEP en El Paso, Texas, e incluyen paradas en Memphis, Miami, Cincinnati, Des Moines, Salt Lake City y Spokane antes de terminar el 6 de mayo en el Golden 1 Center en Sacramento, California.

Los miembros del club de fans de Cher podrán acceder a una preventa de boletos del martes 5 de noviembre a las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. del jueves 7 de noviembre, hora local. Los boletos saldrán a la venta para público en general a partir de viernes 8 de noviembre.