Anuel AA menciona a Karol G en canción pero mutea su nombre

Los mensajes por medio de canciones continúan, y sube el tono.

Anuel AA menciona a Karol G en su nuevo tema y luego mutea su nombre.

El reguetonero ha estado en el ojo del huracán luego de romper su relación con Karol G y comprometerse con su nueva novia Yailin La Más Viral; los seguidores del reguetonero aseguran que no ha cerrado el ciclo con la colombiana y sólo abrió uno nuevo para olvidarla. Asimismo, sus fans están muy enojados porque el puertorriqueño no ha sido muy original en su relación, ya que tiene los mismos detalles con su novia que tenía con su ex. Y recientemente, el intérprete de ‘La Dictadura’ lanzó nuevo tema donde menciona a Karol G y enloqueció a las redes.

El artista lanzó su nuevo tema ‘MacGregor’ que ya superó las nueve millones de reproducciones y se estima que seguirá aumentando con el tiempo. Y es que lo que más llamó la atención es que el reguetonero mencionó a Karol en la letra y al tatuaje que se hizo en su honor.

“Y yo soy tan hijo de p%ta que ya ni estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado”, se escucha en la canción.

Los fans de Karol se le echaron encima ya que el tatuaje al que hace referencia es el de la espalda, mismo que borró cuando empezó su relación con Yailin, pues la Bichota no ha cubierto los de ella.

Asimismo, otro detalle que llamó la atención es que mutea la parte donde el reguetonero menciona el nombre de Karol, como si se hubiera arrepentido de incluirla en la letra… o como si alguien se hubiera enojado por hacerlo.

Por otro lado, los fanáticos aseguran que Anuel sigue amando a Karol, incluso durante un live se lo cuestionaron y le indicaron que se tocara el cabello si era verdad. El puertorriqueño se acomodó el flequillo y sus seguidores enloquecieron pues lo tomaron como una respuesta a su duda.