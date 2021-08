Anthony Mackie protagonizaría 'Capitán América 4'

Ciudad de México.- El actor Anthony Mackie aparentemente ya firmó contrato con Marvel y Disney para protagonizar un cuarto filme de Capitán América tras asumir el papel al final de la serie Falcon y el Soldado del Invierno, de Disney+, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Se sabe que se había estado trabajando en un filme de la versión de Mackie del superhéroe desde antes de que la serie concluyera el pasado abril, pero el famoso no quiso ahondar en detalles al respecto.

"Siempre tienen algún tipo de plan. Pero hay como 30 millones de proyectos en producción ahora", comentó el artista en una entrevista pasada.

Falcon y el Soldado del Invierno se creó con la intención de pasarle la batuta del Capitán al personaje de Mackie, Sam Wilson, luego que en Avengers: Endgame el papel encarnado por Chris Evans, Steve Rogers, dejara en sus manos su legado como vengador.

En la producción limitada, Wilson busca lidiar con la ausencia de Rogers y la organización del mundo tras la catástrofe que el villano Thanos dejó tras de sí, mientras que combate junto al Soldado del Invierno, interpretado por Sebastian Stan, a una sociedad secreta de nuevos súper soldados que amenazan con desatar el caos.

"Lo que Chris (Evans) pudo hacer con ese personaje fue darle un nivel de fuerza y confianza, Realmente trajo un personaje tridimensional equilibrado", comentó Mackie al medio sobre su predecesor en el popularmente llamado Universo Cinematográfico de Marvel

"Mucha gente no se da cuenta de que Sam Wilson es el único superhéroe que no tiene superpoderes; es solo un tipo normal que sólo salió un día a trotar y se convirtió en un Avenger, viene de un lugar de humanidad y humildad. Siento que traeré (al Capitán América) el aspecto humano en lugar del súper aspecto. Él aún lo tiene entre sus manos, pero no es un superhéroe. Es un tipo normal", añadió.

Según los informes, Captain America 4 está siendo escrita por los guionistas Malcolm Spellman y Dalan Musson, aunque aún no hay información sobre los detalles de su trama, su posible fecha de lanzamiento o de si Stan será coprotagonista.