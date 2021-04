Aniversario de Hierro

Ha pasado una década desde que Game of Thrones se estrenó por cable el 17 de abril del 2011, por lo que HBO ofrecerá a sus fans nuevas maneras de experimentar la popular serie mientras los prepara para el título más reciente de la franquicia, House of the Dragon, que empezará a producirse en este año.

Te dejará helado

El Aniversario del Hierro incluirá una serie de eventos para los espectadores de Game of Thrones, desde episodios personalizados en HBO Max, un maratón de Game of Thrones y más cosas que hará este mes.

A partir de este lunes, los usuarios de HBO Max verán una Página de Game of Thrones que les presentará un episodio para los fans casuales o los que son nuevos en la serie o algunos adelantos para los fanáticos leales.

De maratón

La página también incluirá más de 150 videos de escenas detrás de cámaras, entrevistas con el elenco, clips y trailers.

Durante el maratón, que durará dos semanas, los súper fanáticos e influencers recibirán un kit de cosas básicas.

Amor y bodas al estilo Westeros

Posteriormente durante el mes de las celebraciones, HBO premiará a las parejas que se casaron en ceremonias temáticas de Westeros regalos especiales de aniversario incluyendo barriles de vino de la marca Game of Thrones, copas personalizadas, pasteles muy elaborados diseñados por panaderías locales con las casas de Targaryen, Stark y Lannister. Game of Thrones ha acumulado un total de 59 Premios Emmy por horario estelar, incluyendo premios por desempeño dramático.

Curiosidades

-El idioma dothraki se puede aprender

-El pastel con palomas vivas ¡es real!

-En Harvard enseñan Game of Thrones

-Es la serie más clonada de la historia.

-Peter Dinklage, quien da vida a Tyrion Lannister, es el personaje que más ocasiones apareció: 61 episodios de 67

-Talisa Maegyr, es interpretada por Oona Chaplin, que es nada más y nada menos que la nieta de la leyenda del cine Charles Chaplin.

Juego de números

8 temporadas

12 mil 137 pelucas utilizadas en diez años

12 mil 986 extras trabajaron

132 nominaciones al Emmy

47estatuillas ganadas

2 mil miembros en el área de producción

Para tu información

-El rodaje de la última temporada comenzó oficialmente el 23 de octubre de 2017 y concluyó en julio de 2018

- La temporada 8 se filmó en Irlanda del Norte, España, Islandia y Canadá.

En los castillos y bosques de Irlanda del Norte se han rodado la mayoría de las escenas de la casa Stark En la hermosa Isla de Gozo, Malta, se filmaron los planos de la boda entre la Khaleesi y Drogo. Dubrovnik hace las veces de Desembarco de Rey. En Croacia se utilizaron también las fortalezas de Minceta, Bokar y Lovrijenac.

- Los hijos del hierro tienen como referente a los vikingos, pues su religión se basa también en robar, matar, asaltar y tal.

Para verla

10 años de 'Juego de Tronos'

Hoy

HBO

73 horas de transmisión

De este modo, a lo largo del mes la serie tendrá un relanzamiento en la plataforma, proponiendo un maratón de todas las temporadas y estarán disponibles productos de edición especial entre otras actividades.