Animal muerde glúteo de Michelle Lewin

Ciudad de México.- La supermodelo Fitness Michelle Lewin pasó tremendo susto cuando un cerdo le mordió un glúteo durante sus vacaciones en Las Bahamas.

En un pequeño descuido de la venezolana, el anima aprovecho para soltar una mordida que dejó algunas marcas en el trasero de la modelo.





En redes sociales circula el video del ataque.

En el video podemos ver a Lewin caminar por la playa con un bikini blancocuando una cerdita adulta mordió el glúteo de la supermodelo.









"Me mordió, papi, me mordió, me mordió", le oye decir a Michelle Lewin.

Luego de unos minutos, la modelo mostró la mordida del animal.