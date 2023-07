‘Anima’ con su mezcla de ritmos

La cantautora, modelo y actriz juarense Atenea de la Luna lanzó su primer sencillo ‘Kimi ni kitai’, un proyecto que reúne una mezcla de ritmos electrónicos y poperos, escrito en japonés.

“Este sencillo lleva un mensaje que quiero que escuchen y es sobre la salud mental, pero sin que sea algo triste o depresivo sino que levante los ánimos”, dijo en entrevista para El Diario.

Aunque ‘Kimi ni kitai’ fue escrito en otro idioma, la artista menciona que no tuvo ninguna dificultad en aprenderlo y hablarlo “aun me falta por aprender, pero me gusta conocer e investigar de otras culturas como el coreano, japonés o inglés”

Junto al productor Dai del futuro, fue que su sencillo salió a la luz después de dos años de estar sumergida en la planeación de su idea “mi inspiración fueron las hadas, el anime y el espacio”.

“Siento que este proyecto lo lleva mi niña interior y soy yo la que va peleando con todos para llegar a su objetivo para que suceda…con esto todo salió muy natural”.

La música, su sueño

Desde muy pequeña, Atenea tuvo el sueño de dedicarse a la música, pero, mientras llegaba esa revelación, inició su camino, desde la primaria, en el teatro.

“Sentí la necesidad de dedicarme al mundo artístico, me discipliné y me eduqué en otros proyectos porque me di cuenta que me comenzó a gustar todo: cantar bailar y actuar” mencionó entusiasmada.

Se instruyó en talleres de actuación y en distintas compañías de teatro como Line o MAG Producciones. Esto le permitió, a la edad de 15 años, participar en videos musicales y comerciales que le sumaron experiencia.

“Mis papás siempre me apoyaron, pero al principio si me costó convencerlos de que quería dedicarme al arte , pero la perseverancia me llevó a donde estoy”.

Su optimismo, constancia y pasión por instruirse en tres disciplinas artísticas, la llevó a prepararse más y lo hizo en El Paso Community College en la carrera de Musical Theatre.

Actualmente, la cantautora se encuentra en Ciudad de México haciendo realidad su sueño, pues anunció que este año sacará dos sencillos. El segundo sencillo tendrá una mezcla del reggaetón y pop, pero la letra estará combinada entre el japonés, ingles y español.

El segundo, estará grabado en Japón en un género pop que hablará de una noche sin luna y una lluvia de estrellas, pero sin dejar de lado su mensaje: la salud mental.

“Aun estoy descubriendo mi sonido musical, pero creo que estoy en el camino de lo que es mi destino”.

“Me visualizó viajando por el mundo, viviendo de esto y haciendo colaboraciones con otros artistas de todo el mundo en el que es idioma no sea una barrera”.

Aunque pretende sacar más música, la juarense seguirá cumpliendo su sueño actuando y modelando porque es lo que le dio la seguridad para cantar. Además de hacer cosplay en sus tiempos libres.

Video disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NODUs58GNuk&pp=ygURYXRlbmVhIGRlIGxhIGx1bmE%3D

En todas las redes sociales se encuentra como @Atenea de la Luna